'Бавовна' на железной дороге в Крыму могла сорвать поставки ракет Черноморскому флоту РФ – разведка Британии

Взрывы на железной дороге во временно оккупированном Крыму могли сорвать поставки ракет Черноморскому флоту Российской Федерации. "Бавовна" заблокировала единственную железнодорожную ветку в порт Севастополя.

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Об этом говорится в сводке британской разведки на 19 мая, которая опубликована в Twitter Министерства обороны Великобритании. Так, 18 мая под Симферополем сошел с рельсов поезд, который заблокировал дорогу к базе Черноморского флота России.

Оккупационные власти заявили, что это произошло в результате "вмешательства посторонних".

"Россия приступит к быстрому ремонту линии, но этот инцидент нарушит доставку грузов и, возможно, вооружений, таких как крылатые ракеты "Калибр", для ЧФ", – считают британские разведчики.

Там также отметили, что Крым является "чувствительным регионом для России, и любой саботаж на полуострове еще больше усилит опасения Кремля по поводу его способности защитить ключевую инфраструктуру в Крыму. Полуостров сохраняет жизненно важную психологическую и материально-техническую роль в обеспечении войны, которую Россия развязала в Украине.

Напомним, утром 18 мая во временно оккупированном Крыму прогремел взрыв. По предварительным данным, новая "бавовна" случилась на железной дороге, в результате чего остановлено движение поездов. После взрыва пять вагонов сошли с рельсов в Симферопольском районе Крыма.

У граждан государства-террориста России очередной приступ истерики из-за новых взрывов. Они принялись задаваться вопросом, сколько еще должны терпеть издевательства. Кроме того, россияне размечтались о мести и призывали совершать очередные убийства украинцев и теракты в мирных украинских городах.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала этого года на территории РФ и во временно оккупированном Крыму произошло как минимум 57 попыток диверсий. Под прицелом находились железная дорога, объекты минобороны России и энергетики.