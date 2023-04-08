8 апреля 2013 года скончалась баронесса Маргарет Тэтчер. Лидер, вытащившая Британию из тяжелейшего кризиса и заложившая основы небывалого экономического роста последних десятилетий. Но эта эпоха ушла.

Видео дня

После ее эфира в 1987 году с тремя лучшими журналистами-международниками Гостелерадио СССР (она была великолепна, а пропагандисты так жалки!), я подсознательно определилась со страной, в которую нужно ехать.

Женщина со стальной укладкой, "странное существо с глазами Калигулы и губами Мэрилин Монро"-, сказал о ней Франсуа Миттеран.

Однажды, в бытность министром образования, во время визита в одну из школ, ее спросил какой-то школьник:

"Как вы думаете, в Британии будет когда-нибудь премьер министром женщина?"

И вот тогда Маргарэт Тэтчер совершила ошибку, о которой ей часто потом напоминали.

Она ответила: "Возможно, но при моей жизни этого не произойдет."

Все остальное - уже история.

Победив на выборах в 1979 году, Маргарет Тэтчер пришла в ужас от того, сколько государственные чиновники тратили на реновацию своих казенных лондонских квартир и того, сколько тратилось на резиденцию Премьер-министра на Даунинг-стрит.

Дочь владельца продуктовой лавки, привыкшая жить просто, она пересмотрела все траты и, помимо других способов съэкономить деньги налогоплательщиков, предложила еще и такой: на собственные деньги она покупает для резиденции постельное белье, посуду и... даже гладильную доску за 19 фунтов (80 фунтов в современных деньгах).

И немедленно так и сделала.

Государственные чиновники вынуждены были последовать ее примеру, начинать экономить: страна находилась в тисках жесточайшей экономической рецессии, и Тэтчер неимоверно раздражала такая бездарная и ненужная трата народных денег, а народ (как всегда!) требовал отчета, на что идут его налоги.

Даже этот милый фарфоровый сервиз - был собственностью Железной Мэгги.