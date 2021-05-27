Популярные украинские рекламщики оскандалились "дружбой" с компанией РФ, вывесившей флаг "Новороссии"

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Общество
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Сотрудничество Banda Agency с россиянами

Украинская рекламная компания Banda Agency пошла на коллаборацию с российским коммуникационным агентством SETTERS. Компании должны обменяться сотрудниками на несколько недель.

О таком проекте сообщается на странице SETTERS в Instagram, при этом украинские рекламщики постов о сотрудничестве не публиковали. В комментариях под последним сообщением Banda Agency (которое появилось в Instagram еще 25 мая) пользователи сети осудили совместную работу украинцев с россиянами.

Как анонсировали в SETTERS, пятеро рекламщиков из Санкт-Петербурга уже поехали в Киев, чтобы "пилить сторис с Крещатика и вместе работать над проектами".

Планируется, что там они пробудут до 8 июня, а затем вернутся в РФ вместе с пятью сотрудниками Banda Agency. Вероятно, в Санкт-Петербурге украинские креативщики будут работать над российскими проектами.

Как передает kyiv.media, в сторис украинской компании некоторое время были фотографии с российскими коллегами.

Banda Agency и SETTERS
Сотрудники двух компаний

Пост россиян заканчивается словами: "Як буде дружба українською? А так і буде!"

Добавим, что ранее в своем офисе работники SETTERS размещали флаг "Новороссии".

Флаг в офисе российской компании
Сообщение SETTERS о коллаборации
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Отмечается, что Banda Agency является разработчиком маркетингового бренда Ukraine NOW для правительства. Среди других известных проектов агентства – коммуникационная кампания об оккупированном Крыме CRIME (A) и создание бренда Чернобыльской зоны отчуждения.

Бренд Чернобыльской зоны на футболках

Гневные комментарии в Instagram-аккаунте украинской компании и на страницах пользователей соцсетей:

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Как ранее писал OBOZREVATEL, Министерство иностранных дел Украины запустило проект "Несокрушимые", направленный на поддержку незаконно удерживаемых Россией политзаключенных. Среди них украинцы и крымские татары, задержанные во временно оккупированном Крыму.

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