В МИД Украины начали проект 'Несокрушимые' в поддержку узников Кремля

Министерство иностранных дел Украины запустило проект "Несокрушимые", направленный на поддержку незаконно удерживаемых Россией политзаключенных. Среди них украинцы и крымские татары, задержанные во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба МИД на странице в Facebook. Инициатива стартовала 16 мая, когда в стране чтят память жертв политических репрессий – соотечественников, безжалостно замученных и убитых советским тоталитарным режимом.

"В этот день мы вспоминаем прошлое, чтобы избежать подобного в будущем. Однако с распадом СССР политические репрессии никуда не исчезли. Российская Федерация, следуя советскому опыту, развернула широкие репрессивные кампании на временно оккупированных ею территориях Украины. Россия продолжает незаконно удерживать за решеткой в оккупированном Крыму и на территории РФ более 100 граждан Украины по политическим мотивам", – отметили в ведомстве.

Там добавили, что с сегодняшнего дня будут публиковать эксклюзивные письма, написанные украинскими пленниками Кремля из мест лишения свободы. Также в МИД подчеркнули, что в рамках нового проекта украинцы искренне, откровенно и из первых уст узнают о репрессиях на оккупированных территориях, ненасильственной борьбе и вере в светлое будущее.

Первым героем "Несокрушимых" стал гражданский журналист Осман Арифмеметов. До ареста он транслировал в прямом эфире обыски и преследования крымских татар в Крыму. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы по сфабрикованным обвинениям в терроризме.

В ведомстве привели несколько цитат из письма Османа:

"После 2014 года Крым фактически превратился в информационное гетто, где работа профессиональных медиа очень сложная и опасная. Профессиональная журналистика исчезла как явление. Журналисты, оставшиеся на полуострове, просто ушли из профессии, потому что не смогли работать в условиях давления и цензуры. Остались только федеральные провластные СМИ, которые работают как пропагандисты. Однако запрос на информацию все равно существует, и кто-то должен рассказывать о репрессиях и преследованиях.

В таких условиях возникла гражданская журналистика. Люди, которые никогда не имели никакого отношения к СМИ, взяли телефоны, планшеты и начали снимать и делиться в интернете тем, что происходит на полуострове.

В марте 2019 года прошли массовые аресты активистов, правозащитников, журналистов общественного объединения "Крымская солидарность". Были задержаны 25 человек, среди которых и я.

Важно, чтобы вы знали, что мы будем продолжать ненасильственную борьбу за свои права. Важно, чтобы вы знали о тех, кто продолжает вести активную деятельность в Крыму. Им необходима ваша поддержка. Я верю, что с вашей помощью мы в силах остановить репрессии в Крыму и освободить всех заключенных Кремля".

Больше об информационном гетто и репрессиях на оккупированном полуострове можно прочитать в полном письме политзаключенного на сайте МИД по этой ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, комитет министров Совета Европы 11 мая принял документ о нарушении Россией прав человека в оккупированном Крыму. МИД Украины поздравило это решение, отметив, что в перспективе это будет способствовать деоккупации украинского полуострова.