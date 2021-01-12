Байден получил вторую дозу вакцины от коронавируса в прямом эфире

Избранный президент США Джо Байден в понедельник, 11 января, получил вторую дозу вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech.

Прививку ему сделали в прямом эфире национального телевидения, сообщает ABC. Во время процедуры он заявил, что план борьбы с эпидемией COVID-19 в стране представляет в четверг, 14 января (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Байден призвал американцев соблюдать карантинные правила, слушать советы экспертов, носить маски, сохранять социальную дистанцию, мыть руки, чтобы остановить вирус.

Он выразил уверенность в своей команде и заявил, что они смогут вакцинировать 50 млн американцев за первые 100 дней прививочной кампании.

Первую дозу вакцины Байден получил в минувшем месяце также в прямом эфире. Избранный президент призвал американцев делать прививки против коронавируса, как только вакцина станет доступной.

По состоянию на 11 января, прививки в США получили около 9 млн граждан, пишет издание. Первыми получателями вакцины стали медработники и жители социальных учреждений типа домов престарелых. Далее по очереди – люди старше 75 лет.

Напомним, что вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna требуют двукратного введения с интервалом в несколько недель. Их эффективность против вируса оценивается в 95%.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что вакцинацию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который первым в стране сделал прививку от коронавируса, показали в прямом эфире.