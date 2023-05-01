Бабушка не сразу узнала своего внука-военного, который пришел к ней с цветами: сеть тронуло видео

Сеть тронула видео встречи украинского военнослужащего со своей бабушкой, которая дождалась его с фронта. Женщина даже не сразу узнала своего защитника, пришедшего к ней с цветами.

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Соответствующее видео появилось в соцсетях. На кадрах снят момент самого большого счастья, когда украинский защитник впервые за долгое время встретился со своей семьей. (чтобы посмотреть видео, докройте до конца новости).

Увидев внука, бабушка не сразу смогла понять, что это он. Женщина просто взяла цветы и продолжила сидеть. А когда она узнала родного человека, не могла сдержать слез радости. Сам военный тоже был безгранично счастлив, а его милая улыбка не смогла не растрогать.

Стоит отметить, что украинские мужчины, которые идут защищать страну от российских оккупантов, оставляют дома самых родных – своих любимых, детей и родителей. Ранее пользователей сети тронул видео эмоциональной встречи пограничника с женой и маленькими детьми.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети также показали щемящее видео встречи папы-военнослужащего со своей маленькой дочкой. На кадрах видно, что девушка издалека увидела отца в военной форме и мигом побежала к нему. Папа взял ребенка, после чего родные люди, долго ждали встречи, долго обнимались.

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