Азовское море покрылось льдом: появились яркие фото из Бердянска и Мариуполя

Северная часть Азовского моря покрылось льдом из-за сильных морозов и штормовых ветров в Украине.

Соответствующие фотографии из Бердянска и Мариуполя обнародовали местные жители и сайты (чтобы посмотреть их, доскролльте страницу до конца).

"Этот "легкий бриз" подморозило за последние три дня. И он застыл, вызывая восторг у людей, и ужас – у чаек", – пишет сайт Мариуполя " 0629", отмечая, что птицам теперь сложнее искать пропитание.

В свою очередь жители Бердянска в соцсетях подчеркнули, что море начало покрываться льдом еще 14 февраля.

Это бывает очень редко, поскольку зимой температура воды в Азовском море составляет около 3 градусов тепла. Однако иногда частичное промерзание происходит в северной части, поскольку там вода содержит мало соли.

Как сообщал OBOZREVATEL, на этой неделе в Украине усилились морозы, однако по мнению синоптиков, больше таких низких температур не будет и на следующей неделе придет потепление.