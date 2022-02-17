12 февраля в Киеве состоялся второй съезд Рады азербайджанцев Украины. В эти сложные для Украины дни, проживающие в этой стране азербайджанцы, провели свое мероприятие под лозунгом "Объединимся во имя Родины". Но под этим лозунгом понимается не только Азербайджан.

Граждане Украины азербайджанского происхождения никогда не отчуждали себя от страны проживания, защищая ее с оружием в руках и погибая со словами "Слава Украине!".

Осмелюсь высказать общее мнение участников съезда о том, что Украина является такой же родиной для местных азербайджанцев, как и их историческая отчизна. Еще раз подчеркну: азербайджанцы доказывают это не только словами, но и конкретными поступками потому, что они часть Украины.

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Радость и горе этой страны являются едиными для всех народов и наций, проживающих на этой благословенной земле. Украина стала гостеприимным домом для всех друзей и надежной крепостью против врагов.

Как говорил украинский философ Григорий Сковорода, святость жизни только в делах. Азербайджанцы Украины, проведя свой очередной съезд, показали, что нынешние вызовы украинской государственности не чужды им.

Проведение съезда РАУ стало своего рода сигналом для всех, что мы находимся рядом со своей родиной и готовы дать отпор любой агрессии. Вдобавок на мероприятии приняли участие представители Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой, что также говорит о поддержке Баку усилий правительства Украины в деэскалации напряженности.

В отличие от многих дипломатов, спешно покидающих Украину, факт проведения съезда РАУ демонстрирует оптимизм и уверенность Азербайджана о том, что украинские власти справятся с надвигающейся угрозой.

Кроме того, озвучивание планов и нововведений на съезде говорит о том, что азербайджанцы верят в будущее Украины и связывают свои планы с ее народом. Некогда общая трагедия потери своих земель сделала нас ближе. Азербайджанцы смогли освободить свои земли и желают того же Украине.

Как уже отмечалось выше, граждане Украины азербайджанского происхождения ежедневно выражают свою готовность наряду с представителями других наций, проживающих в Украине, стать плечом к плечу во имя защиты страны. Многие азербайджанцы доказали это своим героическим поступком, как это сделал Ильгар Багиров (позывной Балу).

В связи с этим мне вспоминаются слова великого поэта Тараса Шевченко:

Свою Україну любіть.

Любіть її… во врем'я люте,

В остатню, тяжкую мінуту

За неї Господа моліть.

Так будем же любить нашу общую Украину!