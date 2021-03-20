Аваков заявил, что счастливой Европы без Украины не будет

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Общество
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Глава МВД Украины Арсен Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что без счастливой Украины не будет счастливой Европы.

Своим мнением глава МВД поделился в прямом эфире "Свободы слова с Савиком Шустером". Программа транслировалась на YouTube-канале Shuster online вечером в пятницу, 19 марта.

Как считает Аваков, для страны сейчас настало самое время обеспечить достойный уровень жизни для граждан, а введение системы авиационной безопасности – один из важных шагов на пути к прозападной цивилизации.

"Сейчас самое время: новая администрация в США, прекрасный президент Байден, интересная политическая ситуация в Европе. Сейчас лучшее время для нашего государства проявить волю и объединиться с прозападной цивилизацией, где жизнь человека и его качество на первом месте", – сказал министр.

Он подчеркнул, что Украина не должна упустить такой шанс. "Европы без Украины не существует. И если кто-то думает, что может быть счастливой Европа при несчастной Украины, то так тоже не будет", – заявил глава МВД.

"Другое дело, что мы должны настолько себя уважать, чтобы обеспечить себе качество жизни, как в Европе. А мы только сейчас начинаем это обсуждать", – продолжил он.

Аваков считает, что Украина может быстро пройти этот путь. "Пусть мы последние, кто занимается этим в Европе, но мы сразу возьмем все самое лучшее. Люди у нас точно лучшие", – сказал министр внутренних дел.

Напомним, Аваков также рассказал, что в 15 точках Украины откроют базы системы авиабезопасности. О том, где именно они будут и как организуют работу, читайте по ссылке.

Министр внутренних дел Арсен Аваков

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Арсен Аваков убежден, что для нашей страны не стоит вопрос – убийца ли президент России Владимир Путин.

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