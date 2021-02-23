Аваков попросил НБУ выпустить монету в честь героически погибшего воина-певца Слипака

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обратился к Национальному банку с просьбой выпустить памятную монету с изображением Василия Слипака – оперного певца и воина АТО, героически погибшего на Донбассе.

Как сообщается на странице МВД в Telegram, таким образом глава ведомства поддержал инициативу украинцев Франции.

"Совместная память о выдающемся украинце, талант которого любили и ценили во Франции, позволит углубить культурное сотрудничество между нашими странами", – пояснил Аваков в обращении к главе правления НБУ.

Слипак погиб от пули вражеского снайпера 29 июня 2016 года. До войны он был солистом Парижской оперы. С начала боевых действий на востоке Украины он организовывал благотворительные концерты, передавая собранные средства на нужды украинской армии, а затем и сам отправился в зону АТО в составе 7-го отдельного батальона ДУК ПС.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2017 году тогдашний президент Петр Порошенко присвоил Василию Слипаку звание Героя Украины посмертно.