Аваков: МВД при поддержке Минздрава возродит санавиацию в Украине
Кабинет министров 17 марта поддержал инициативу Министерства внутренних дел (МВД) по созданию Единого аэромедицинского пространства, предусматривающего введение системы аэромедицинской эвакуации.
Как сообщил глава ведомства Арсен Аваков, реализация проекта начнется уже 1 апреля в семи западных областях (Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Волынской, Ривненской, Тернопольской и Черновицкой), а с 1 мая в Киеве и еще восьми областях, передает пресс-служба МВД.
В министерстве отметили, что создание Единого аэромедицинского пространства полностью согласуется с концепцией развития авиации МВД и является результатом работы с Францией и компанией Airbus.
По словам Авакова речь идет о новом уровне оказания экстренной медицинской помощи, при котором человек получит врачебную помощь или будет доставлен в медучреждение с любого, даже самого отдаленного, уголка страны. Вторая составляющая этой программы, по его словам, поддержка отечественной трансплантологии, где успех зависит, в частности, от скорости доставки реципиента или органа к месту операции.
Он отметил, что в настоящее время полностью готовы к работе две вертолетные базы – во Львове и Киеве. Далее система аэромедицинской эвакуации охватит всю Украину.
"Таким образом мы, в сотрудничестве с Министерством здравоохранения и благодаря поддержке наших французских партнеров, возрождаем санавиацию, которая до сих пор существовала только теоретически. Уже на первом этапе как минимум 7 млн украинцев смогут получить максимально быстрый доступ к медицинской помощи в ситуациях, которые угрожают их жизни и здоровью", – отметил министр внутренних дел.
Он отметил, что период реагирования на вылет вертолета составит от 5 до 30 минут, в зависимости от обстоятельств.
"Этот проект – первый шаг для полноценного запуска системы аэромедицинской эвакуации на всей территории Украины", – отметили в МВД.