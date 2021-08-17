Атмосферный фронт принесет в Украину похолодание и грозы: где ожидается плохая погода

Погода в среду, 18 августа, принесет в Украину похолодание. Большую часть территории охватят дожди с грозами, а высокая температура воздуха будет держаться только в южных и восточных регионах.

Об этом сообщил Укргидрометцентр. По прогнозам синоптиков, солнечно и сухо будет в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму. Здесь столбики термометров будут показывать +30 ... + 32 градусов, а на Луганщине достигнут +34.

Значительную часть территории Украины 18 августа накроют дожди с грозами. Осадки будут в северных, центральных и южных (Николаевская и Одесская) областях. При этом на Севере будет прохладно: +21... + 23 градуса. А в центральных областях температура воздуха будет колебаться в пределах +28 ... + 32.

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Дождливую погоду прогнозируют и в западных областях, однако осадки здесь ожидаются в основном ночью. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +19...+ 23 градусов, а ночью опустится до +9... +10.

Кроме того, синоптики предупреждают о шквалах. 18 августа в северных, Винницкой, ночью – в западных, а днем и в центральных, Одесской и Николаевской областях грозы, местами значительные дожди, град, шквалы 15-20 м / с. (І уровень опасности, желтый).

В Киеве 18 августа ночью и днем прогнозируют дожди. Также столицу накроют грозы, а температура воздуха составит +21 ... + 23 градуса.

Подобный прогноз погоды дает и синоптик Наталья Диденко. По ее словам, 18 августа жара действительно "начнет пятиться". Ей на замену придет свежий воздух вместе с дождями.

"К западным областям придет влажный атмосферный фронт северо-западного циклона Luciano, который принесет, кроме грозовых дождей, еще и понижение температуры воздуха", – рассказала синоптик.

При этом Диденко добавила, что в восточных областях "высокие лютые градусы будут держаться дольше".

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха отметила, что в ближайшие дни погода в Украине может резко измениться. Территорией страны прокатятся дожди, которые принесут похолодание.