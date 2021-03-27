Атмосферный фронт принесет в Украину похолодание и дожди. Карта

В Украину в воскресенье, 28 марта, придет похолодание и дожди, которые будут обусловлены атмосферным фронтом.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. Она уточнила, что температура воздуха снизится также в начале недели, но ненадолго (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

В целом по стране завтра будет тепло – около 10-15 градусов, но на западе всего +6… +9.

Дожди пойдут также в западных областях, а еще на севере, в Винницкой и Одесской областях. На остальной территории преимущественно сухо.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Пасху, которая в 2021 году припадает на 2 мая, прогнозируют холодную погоду. Также традиционной майской жары в этому году не будет.