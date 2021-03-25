26 марта Венера вступает в новый цикл: как стать удачливым в любви и финансах

26 марта у Венеры начнется новый цикл относительно Солнца. Чтобы до 9 января 2022 года сопутствовала удача в любви и деньгах, нужно правильно встретить нововенерие.

В этот день можно заложить главные тенденции, которые окажут влияние на отношения, чувства, внешность и материальное положение. Как провести его с пользой, рассказала в своем Instagram астролог Наталья Анисимова.

Нововенерие нужно провести в любви, гармонии, красоте и обязательно побаловать себя. В момент начала нового цикла Венеры (08:55 по киевскому времени) можно прописать свой идеальный сценарий о финансах и отношениях, обязательно с эмоциональными переживаниями.

В финансовом плане важными будут большой опыт и профессионализм. Ожидается рост предпринимательства. Нужно стать менее пассивными и более активными.

Главные секреты стабильности в отношениях и финансах на ближайшие девять месяцев:

не ждите, а действуйте;

не витайте в облаках, а конкретно договаривайтесь о статусе;

заводите правила в партнерстве и деньгах;

не гонитесь за статусом партнера.

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