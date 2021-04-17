Самые неудачные дни мая: астролог назвала периоды
В мае будет несколько не особо продуктивных дней. Они будут совпадать с периодами, когда спутник Земли не перешел в следующий знак зодиака.
В такие дни не следует планировать и совершать важные поступки. Об этом написала в Instagram астролог Юлия Погорельченко.
"Период холостой Луны в астрологии можно сравнивать с периодом ретро-Меркурия. Да, не все так глобально и длительно, но все же, что я не рекомендую делать на период, когда Луна холостая: начинать новые дела, проходить медицинские обследования, сдавать анализы, назначать операции, заключать договора и подписывать соглашения, назначать встречи, результат которых вам важен, оформлять документы, подавать ходатайства, обращаться в государственные структуры", – предупредила она.
Однако время непродуктивной Луны отлично подойдет для отдыха, прогулок и повседневных занятий."Холостая" Луна в мае
02.05.2021 17:38 – 02.05.2021 22:31
05.05.2021 03:05 – 05.05.2021 05:08
07.05.2021 10:36 – 07.05.2021 14:52
10.05.2021 01:50 – 10.05.2021 02:46
12.05.2021 15:23 – 12.05.2021 15:43
14.05.2021 13:51 – 15.05.2021 04:30
17.05.2021 09:23 – 17.05.2021 15:44
19.05.2021 22:13 – 19.05.2021 23:59
21.05.2021 22:56 – 22.05.2021 04:35
24.05.2021 00:36 – 24.05.2021 06:00
26.05.2021 00:20 – 26.05.2021 05:39
27.05.2021 20:35 – 28.05.2021 05:23
30.05.2021 01:15 – 30.05.2021 07:04
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