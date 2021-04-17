Самые неудачные дни мая: астролог назвала периоды

В мае будет несколько не особо продуктивных дней. Они будут совпадать с периодами, когда спутник Земли не перешел в следующий знак зодиака.

В такие дни не следует планировать и совершать важные поступки. Об этом написала в Instagram астролог Юлия Погорельченко.

"Период холостой Луны в астрологии можно сравнивать с периодом ретро-Меркурия. Да, не все так глобально и длительно, но все же, что я не рекомендую делать на период, когда Луна холостая: начинать новые дела, проходить медицинские обследования, сдавать анализы, назначать операции, заключать договора и подписывать соглашения, назначать встречи, результат которых вам важен, оформлять документы, подавать ходатайства, обращаться в государственные структуры", – предупредила она.

Однако время непродуктивной Луны отлично подойдет для отдыха, прогулок и повседневных занятий.

02.05.2021 17:38 – 02.05.2021 22:31

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