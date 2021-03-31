Астролог назвала самые неудачные дни апреля

В периоды Луны без курса не стоит начинать новые дела и подписывать соглашения.

Всего таковых в течение апреля будет 14. Что именно не стоит делать в дни Луны без курса, написала в Instagram астролог Юлия Погорельченко.

"Период холостой Луны в астрологии можно сравнивать с периодом ретро-Меркурия. Да, не все так глобально и длительно, но все же", – отметила она.

Что нельзя делать в эти дни:

начинать новые дела;

проходить медицинские обследования, сдавать анализы, назначать операции;

заключать договора и подписывать соглашения;

назначать встречи, результат которых вам важен;

оформлять документы, подавать ходатайства, обращаться в государственные структуры.

Такие дни непродуктивной Луны лучше всего подходят для прогулок, отдыха, занятий обыденными рутинными делали.

Неудачные дни в апреле

1 апреля 03:29 –08:59

3 апреля 08:23 – 11:13

5 апреля 10:05 – 16:04

7 апреля 13:05 – 23:30

10 апреля 02:48 – 09:11

12 апреля 15:06 – 20:44

15 апреля 03:00 – 09:35

17 апреля 18:03 – 22:25

20 апреля 03:03 – 09:11

22 апреля 15:05 – 16:08

24 апреля 13:50 – 19:06

26 апреля 15:40 – 19:18

28 апреля 15:31 – 18:42

30 апреля 16:26 – 19:16

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