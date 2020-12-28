Артиллерия ВСУ показала зрелищные фото стрельб из "Акаций" и "Гвоздик"

Артиллеристы Вооруженных сил Украины из состава 93-й отдельной механизированной бригады Холодного Яра провели масштабные учения в Днепропетровской области.

Как сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook, на полигоне вблизи пгт. Черкасское защитники отработали стрельбы из самоходных артиллерийских установок 2С3 "Акация" и 2С1 "Гвоздика". Главной целью воинов было выполнение огневых задач прямой наводкой на короткие дистанции – 600 и 900 метров.

"Подготовка стрельбы и управление огнем проводились в целях поддержания артиллерийских подразделений в состоянии постоянной готовности и наиболее эффективного выполнения огневых задач", – отмечается в сообщении.

Напомним, ранее вблизи админграницы с оккупированным Крымом на Херсонщине воины ВСУ устроили учения с применением ракетной батареи реактивной системы залпового огня "Смерч".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появился ролик с кадрами учений Военно-морских сил ВСУ в Черном море. В них принимали участие, как крупные суда, так и различные катера. Все они оснащены новейшим вооружением.