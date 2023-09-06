Артиллеристы ВСУ на Бахмутском направлении получили внедорожник от Favbet Foundation

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал Вооруженным Силам Украины очередной внедорожник Mitsubishi L200.

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Об этом сообщила пресс-служба фонда.

Автомобиль помогает артиллерийскому подразделению выполнять маневры на Бахмутском направлении, в частности по быстрой передислокации на бездорожье.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ВСУ при содействии Favbet Foundation получили более 210 автомобилей. В это число также входят 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek, приобретенные компанией Favbet для ударных рот "Армии дронов".

Также ВСУ получили при содействии фонда более 90 дронов разного типа, в том числе ударного.

В целом же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 150 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.