Армия России обстреляла Херсон из минометов: есть погибший

Страна-агрессорка Россия ежедневно обстреливает освобожденный от оккупантов Херсон. В воскресенье, 23 апреля, захватчики снова ударили по городу.

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В результате обстрела погиб человек. Об этом сообщил глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин.

В частности, россияне обстреляли Херсон из минометов. В результате атаки погиб 80-летний мужчина.

"После обеда россияне снова обстреляли из минометов Херсон. К сожалению, в результате этого обстрела погиб 80-летний дедушка", – отметил Прокудин.

Следует добавить, что в течение 22 апреля российские оккупационные войска обстреляли Херсонскую область не менее 236 снарядами. Огонь по городу Херсон противник открывал дважды. В результате один мирный житель погиб, двое получили ранения.

19 апреля россияне нанесли удар по автобусному парку в Херсоне. В результате обстрела были повреждены транспортные средства.

18 апреля россияне нанесли удар по селу Змиевка Бериславской общины. Оккупанты еще раз попали в здание местной школы, также враг повредил помещение медицинской амбулатории.

Напомним, что на днях военные РФ обстреляли Херсон артиллерией и убили мать с дочерью. Женщины получили минно-взрывные травмы, несовместимые с жизнью.

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