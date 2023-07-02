Армия РФ обстреляла ее родителей в Буче, мать не выжила: хирург, спасающая воинов ВСУ, рассказала о щемящих нюансах работы

Украинка Оксана Мироненко, врач ортопед-травматолог, которая в хирургии спасает здоровье раненых защитников страны, поделилась своей душещипательной историей и нюансами работы. Родителей женщины обстреляли российские оккупанты в Буче в начале полномасштабного вторжения. Мать погибла, а отец чудом выжил и сумел выехать.

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Медик дала интервью проекту "Следствие.Инфо", а также позволила посмотреть, как проходила одна из ее операций. Видео было опубликовано в YouTube (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).

Мироненко рассказала, что ее муж – тоже врач. У женщины не было сомнений, что в случае большой войны она будет помогать армии. Детей супруги хотели отправить к родителям Оксаны, но не вышло.

"Мама погибла. И не было возможности оставить детей. Поэтому пришли как-то дальним кругом, но пришли (к помощи ВСУ. – Ред.)", – сказала хирург.

Автомобиль с ее родителями в городе Буча Киевской области обстреляли войска РФ. Спасти мать шансов не было, она умерла на месте. Отец понял это и решил бежать – машина в итоге взорвалась. Мужчине чудом удалось вырваться из временно оккупированного города. У него была ранена кисть, и Мироненко самостоятельно прооперировала отца. Она отметила, что именно на это училась всю жизнь – и в итоге такая операция понадобилась ее папе.

Сейчас хирург каждую неделю проводит по несколько сложных операций раненым бойцам Сил обороны.

Она пошутила, что это операции "ни славы, ни денег", – потому что они "долгие-нудные", а результат – непредсказуемый и проявляется медленно.

"Не все хотят этим заниматься. И на начало войны нас таких, кто это умеет, [было] немного. Реально на пальцах можно посчитать", – сказала медик.

"В этой операции нет результата прямо сейчас. Человек просыпается – и оно такое же. Нужно пахать несколько месяцев, чтобы что-то поменялось. И потом, через полгода, они тебе такие робкие: "У меня что-то шевелится!". А ты: "Та ты что?!" – смеется Мироненко.

Она рассказала, что большинство ее пациентов после реабилитации снова возвращаются на фронт.

"Есть такие, что снова идут. Их ранят, их второй раз лечат. А есть такие, что снова идут и умирают. Это одно из самого страшного, что можно услышать. Потому что ты думаешь: может, лучше бы я его не вылечила? Пусть бы ходил бы себе живой", – призналась Мироненко.

Как ранее писал OBOZREVATEL, во время боевых действий 28-летнему защитнику Роману Ковалику обломок мины попал в голову и застрял в левом полушарии, парализовав тело. Но, несмотря на все неутешительные прогнозы, медики помогли защитнику встать на ноги и восстановиться.

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