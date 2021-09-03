Арктический фронт принесет в Украину заморозки до -3: когда ждать похолодание

В Украине 6-7 сентября ожидается похолодание, а в отдельных регионах – заморозки от 0 до -3 градусов на поверхности почвы. Такую погоду прогнозируют по всей территории страны, кроме Закарпатья и южных областей.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях появилось в пятницу, 3 сентября, на странице Украинского гидрометеорологического центра в Facebook. Синоптики указали, что такие погодные условия соответствуют первому (желтому) уровню опасности.

Падение температуры до 3 градусов ниже нуля на поверхности грунта будет наблюдаться ночью 6-7 сентября, отметили синоптики. Это касается в том числе Киевской области.

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Кроме того, 8 сентября заморозки возможны в восточных и юго-восточных областях страны.

Средний показатель температуры в темную пору суток в Украине в понедельник, 6 сентября, составит +5...+7, а во вторник, 7 сентября, +4...+6 градусов.

В Укргидрометцентре добавили, что похолодание связано с холодным циклоном, который зацепит территорию Украины.

Напомним, в выходные дни 4-5 сентября будет переменная погода, которую частично будет определять циклон Philipp. Так, часть регионов ждут снижение температуры воздуха и дожди, одновременно местами будет еще жарко и сухо.

Как ранее писал OBOZREVATEL, синоптики ожидают, что первый снег в Украине может выпасть уже в октябре, предположительно – во второй половине месяца.