Архимандрит Иоасаф: Моя главная задача на фронте – чтобы человек выжил

Архимандрит Иоасаф (Перетятько), наместник Спасо-Преображенского монастыря УПЦ и одновременно тактический медик ездит на ротации на фронт настолько часто, насколько разрешает загрузку монастырем. Своей основной миссией считает спасение жизни украинских защитников, ведь каждый раз отправляется на "ноль" в первую очередь как парамедик, а не священник.

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Заместитель пообщался с журналистами за два дня до своей очередной ротации. Он рассказал о том, как стал парамедиком и в чем видит свою задачу как патриота Украины.

Архимандрит Иоасаф говорит, что уже трижды был на фронте. По его словам, "на нуле" нейтрально относятся к тому, что он священник УПЦ, потому что он на фронт едет прежде всего спасать жизнь украинских бойцов, как тактический медик, но если заходит вопрос о вере, то никогда не скрывает, что является священником.

"Понимаете, там люди смотрят не на названия, не картинку. Они смотрят на то, что ты делаешь, насколько ты готов ради ближнего рисковать своей жизнью, насколько готов впрягаться ради того, чтобы спасти жизнь человека, чтобы работать в команде", - говорит священник.

По его словам, для него лично не важно, кто какого вероисповедания – важно, какой человек.

Он вспомнил, что служил в Ираке капелланом, и мусульмане очень уважительно относились к нему как к представителю православной церкви.

Это один из моментов, который я хотел бы изменить в нашей жизни. Уверен, что тогда было бы меньше конфликтов. Это важно особенно сейчас, когда необходима консолидация украинского общества перед общим врагом", – говорит священник.

Настоятель с первого дня войны открыто заявил, что Церковь остается со своим народом и осудил агрессию России. Для того чтобы быть полезным, прошел курсы для парамедиков.

"Я считаю себя патриотом и доказываю это не словом, а делами. Там, на фронте, моя главная задача - чтобы человек остался жив, чтобы он вернулся домой и с ним было все в порядке", - говорит архимандрит Иоасаф.

Он отметил, что УПЦ собрала много волонтерской помощи, а каждый второй прихожанин сейчас воюет, защищая независимость Украины или задействованный в волонтерстве.

"Так как мы хотим здесь, на своей земле, в свободной стране, жить и верить во Христа", – добавляет наместник.