Арестович сказал, как Украина ответит на отказ России от прекращения огня на Донбассе
Украина в ближайшее время может поднять вопрос о возобновлении Россией режима прекращения огня на уровне политических советников "нормандской четверки".
Об этом спикер Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович заявил в эфире телеканала "Украина 24" в среду, 31 марта.
Он напомнил, что российская делегация отвергла сразу два предложения – Леонида Кравчука, который призвал к возвращению к режиму прекращения огня с 1 апреля, и представителей ОБСЕ, которые предложили принять совместное заявление, в котором призвали Россию и Украину взять на себя обязательства использовать дополнительные мероприятия для прекращения огня.
"То есть они сказали, что существующих уже договоренностей достаточно и те не требуют никаких решений. Я думаю, что "открыть" этот тупик мы сможем на уровне политических советников в ближайшее время", – добавил Арестович.
По его словам, "что-то происходит в середине российского военно-политического руководства", поскольку на предыдущих консультациях политических советников "нормандской четверки" Дмитрий Козак сказал, что не видит препятствий для того, чтобы вернуться к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня на Донбассе и именно так и нужно сделать, а спустя сутки поменял позицию.
Он связал такую реакцию российской стороны с тем, что "Россия, способствуя обострению на фронте и гибели четырех украинских военнослужащих 26 марта, привязывает это к заседаниям ТКГ или СНБО".
Как писал OBOZREVATEL:
26 марта в зоне проведения Операции Объединенных сил российские террористы устроили минометный обстрел в районе поселка Шумы. Как следствие, погибло четверо защитников Украины, еще двое получили ранения.
После этого состоялось экстренное совещание украинской делегации в ТКГ, по итогам которой она призвала ОБСЕ провести заседание подгруппы по безопасности.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на убийство воинов ВСУ на Донбассе. Он отправил туда начальника Генштаба ВСУ и пообещал разговор с Путиным.
Глава государства созвал переговоры с лидерами "нормандской четверки" из-за обстрелов со стороны оккупантов.
Советник по информационной политике делегации в ТКГ Алексей Арестович сообщил, что Украина пыталась девять раз остановить обстрел, но наемники РФ не реагировали на обращения.