Арестович сказав, як Україна відповість на відмову Росії від припинення вогню на Донбасі

Ольга Ліпич Суспільство 08:00, 1.04.2021 Оновлено: 08:28, 1.04.2021

Україна найближчим часом може підняти питання про відновлення Росією режиму припинення вогню на рівні політичних радників "нормандської четвірки".

Про це спікер Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" в середу, 31 березня.

Він нагадав, що російська делегація відкинула відразу дві пропозиції – Леоніда Кравчука, який закликав до повернення до режиму припинення вогню з 1 квітня, і представників ОБСЄ, які запропонували ухвалити спільну заяву, в якій закликали Росію і Україну взяти на себе зобов'язання використовувати додаткові заходи для припинення вогню.

"Тобто вони сказали, що чинних домовленостей досить, і ті не вимагають жодних рішень. Я думаю, що "відкрити" цей тупик ми зможемо на рівні політичних радників найближчим часом", – додав Арестович.

За його словами, "щось відбувається в середині російського військово-політичного керівництва", оскільки на попередніх консультаціях політичних радників "нормандської четвірки" Дмитро Козак сказав, що не бачить перешкод для того, щоб повернутися до повного і всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі і саме так і потрібно зробити, а через добу змінив позицію.

Він пов'язав таку реакцію російської сторони з тим, що "Росія, сприяючи загостренню ситуації на фронті та загибелі чотирьох українських військовослужбовців 26 березня, прив'язує це до засідань ТКГ або РНБО".

Як писав OBOZREVATEL:

  • 26 березня в зоні проведення Операції Об'єднаних сил російські терористи влаштували мінометний обстріл у районі селища Шуми. Як наслідок, загинуло четверо захисників України, ще двоє отримали поранення.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Баканов підтвердив, що СБУ знає про російський паспорт переможця на довиборах у Раду Аксьонова

На Київщині від коронавірусу померли дружина з чоловіком, вони виховували 13 дітей: подробиці трагедії

Україна ввела нові санкції проти Росії: що потрапило під заборону

Кличко сказав, коли введуть локдаун у Києві

Вітренко отримав 288 млн грн за 2020 рік: декларація в.о. міністра