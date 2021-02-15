Арестович рассказал о дальнейших шагах власти относительно телеканалов Медведчука

Представитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович заявил, что санкции против телеканалов нардепов от ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака – это не последнее решение властей.

Как сказал он в эфире "Украина 24", есть готовность судиться с телеканалами ZIK, NewsOne и "112 Украина".

"Шаги будут однозначно, намерение таковой имеется. Готовы судиться", – отметил Арестович.

По его словам, в вопросе запрета телеканалов есть не только "нарративы, которые они солидарно и согласованно реализовывали как информационную кампанию", но и финансирование терроризма.

"Потому что Козак обвиняется в финансировании терроризма через компанию "Уголь Донбасса", вот эти все аффилированные лица и организации, которые похожи на террористические", – подчеркнул спикер.

По его мнению, закрытие телеканалов – это очень рискованный шаг по ограничению свободы СМИ.

"Много вопросов ставит и общество, и СМИ, и иностранные партнеры. Нужны доказательства. Доказательства в основном предоставлены нашими спецслужбами, а кроме того, работа продолжается. Поэтому порядок и последовательность рассекречивания этой информации – непростое дело, нельзя прийти и показать материалы дела по телевидению. Ее будут давать постепенно", – заверил Арестович.

Он добавил, что будут прекращены и другие источники финансирования владельцев запрещенных телеканалов.

"В том числе будут предъявлены подозрения. Восемь месяцев готовилось закрытие, и это не последнее решение", – подытожил спикер.

Как сообщал OBOZREVATEL, телеканалы "112 Украина", ZIK и NewsOne финансируются компанией, зарегистрированной в РФ и ведущей свою деятельность в отдельных районах Луганской области.

Речь идет об ООО "Торговый дом "Донские угли", которое работает на временно оккупированной территории Луганщины.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил об опосредованном финансировании со стороны России запрещенных телеканалов.