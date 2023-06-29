Арестованный 'Паша Мерседес' был замечен в общественном месте: в прокуратуре объяснили ситуацию. Видео

В сети появилось видео, где опальный митрополит Павел (в миру Петр Лебедь) по прозвищу "Мерседес" прибыл на молитвенное собрание прихожан в Киево-Печерской лавре 29 июня, несмотря на круглосуточный домашний арест. Православные верующие окружили священника, радостно приветствовали и по обычаю целовали запястье.

Видео дня

Кадры опубликовал Союз православных журналистов на Telegram-канале. Неудивительно, что такая вольность попа вызвала недоумение у украинцев, на что отреагировали и сотрудники Киевской прокуратуры (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Они подчеркнули, что видео не соответствует действительности, а, вероятно, представляет собой архивный сюжет. Петр Лебедь продолжает находиться под домашним арестом 24/7, а уже 30 июня он будет, скорее всего, продлен.

"Сегодня подозреваемый прибыл в ГУ СБУ в Киеве и Киевской области по вызову следователя для проведения следственных действий, где последнему повторно вручено ходатайство о продлении срока действия меры пресечения", – указано в сообщении правоохранительного ведомства.

Напомним, что Паша "Мерседес" проходит подозреваемым по двум статьям Уголовного кодекса – о разжигании межрелигиозной розни, а также оправдании российской агрессии в отношении Украины. Сотрудники СБУ предоставили в суде нарезку из телефонных разговоров и проповедей Павла, в которых он "неоднократно оскорблял религиозные чувства украинцев, унижал взгляды верующих других конфессий и пытался сформировать враждебные настроения к ним", а также "делал заявления, которые оправдывали или отрицали действия страны-агрессора России".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что еще в апреле в зале суда на подсудимого митрополита надели электронный браслет, чтобы отслеживать дистанционно его перемещения. Тогда адвокаты Павла и он сам возмущались столь "жесткой" мерой со стороны судебной системы, но, в конце концов, подчинились.