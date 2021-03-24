Не весело мне что-то, катимся мы в беспросветную ж*пу.

Утром звонок от коллеги с частной клиники. К ним обратилась семья. У одного сатурация 40%, на кислороде 73%. В самой частной клинике мест нет, вызвали на себя городскую скорую. В Одессе мест нет, скорая в вызове отказала, разбирайтесь сами.

-У вас есть места, с вашего района пациенты?

-Есть, не понимаю, чего они вообще к вам поперлись, мы бы их приняли, везите.

Тот случай, когда горе не от ума, а из-за избытка денег.

Со скандалом, их все же впихнули в больницу водников. Везти с такой сатурацией пациентов в Раздельную с Одессы такой себе вариант.

Звоню коллегам в ЦРБ, +2 на неинвазивной ИВЛ, пять госпитализаций и вообще все задолбались. Узнаю, что это не придел и, вероятно, в апреле мы просто сдохнем, потому что анестезиологи смертные, в отличии от пони.

Великомихайловская ЦРБ( соседний район) якобы полностью открывается под ковид на 80 коек, а Раздельнянская ЦРБ будет принимать у себя неотложных хирургических пациентов и

роды с их района. Я, конечно, слегка подохерел от перспективы такой. Учитывая, что в апреле один анестезиолог выпадет по определенным веским обстоятельствам, и нас останется трое, как в истории про десять негритят.

40 коек ковида, соматическая реанимация,хирургия и роддом двух районов, а значит в два раза больше наркозов. Формат работы называется - дожить до утра. Нормальненько так, чтобы к тридцати заработать свой первый инфаркт. Конечно же, нагрузка не только на анестезиологов, всем трудно.

Дальше по тексту следовали маты в адрес власти, которая все просрала и людей, которые ответственно забили на карантинные ограничения, но смысл.

Вторая весна подряд коту под хвост.

З.Ы. и зачем я только трачу жизнь на все это? Это не для того, чтобы выудить у вас комментарии благодарностей. Нет. Это риторический вопрос. Золотом нас не осыпят, разве что героя дадут, как Ольге Гливе, посмертно, правда. Прошел год, а ответственней люди не стали. 300% надбавкой нас пытаются купить, дабы мы не скулили о тяжелых условиях и нагрузках.

Нет, я понимаю, мы уже в той точке, когда по другому никак, когда в условиях нехватки персонала, коек и кислорода необходимы такие меры.

Но может, вы тогда уже наконец-то выйдете и честно скажите людям о надвигающемся ПИЗД*ЦЕ, а не будете рассыпаться обтекающими, красивыми фразами. Может у министра здравоохранения наконец-то проснется чувство собственного достоинства, хотя о чем я. У меня то его тоже нет, если я продолжаю работать в таких условиях.

Вы(те кто причастен ко всему этому) шайка трусливых мудаков, которые так и не отрастили себе яйца, чтобы иметь смелость честно говорить со своим народом, а не кормить их популизмом и обещаниями.

Эмоциональненько получилось, но как есть. Зато честно.

История в лучшем случае о вас забудет, в худшем вы в нее все же вляпаетесь.

А тем, кто еще не утратил зачатки разума, берегите себя и своих близких, апрель будет тяжелым.

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