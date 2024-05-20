АПАУ выступает за регулирование онлайн-торговли лекарством для защиты потребителей

Аптечная профессиональная ассоциация Украины (АПАУ) выразила поддержку правительственной инициативе, направленной на усиление контроля над электронной розничной торговлей лекарственными средствами.

Об этом сообщил Unian.

"Предложения правительства являются важным шагом для обеспечения безопасной и эффективной электронной торговли лекарственными средствами в Украине. Ими внедряются европейские стандарты контроля за качеством продаваемых дистанционно лекарств. Новые правила направлены на то, чтобы обезопасить потребителей от приобретения продукции несоответствующего качества, в частности фальсификатов -коммерции, а также повышают гарантии безопасности лекарств для потребителей, которые могут быть приобретены с сайтов", – заявила директор АПАУ Ирина Суворова.

Суворова рассказала, что в странах ЕС дистанционной торговлей лекарствами занимаются исключительно аптечные сети, уже имеющие лицензию на розничную торговлю. Директива ЕС также определила пример единого для всех логотипа, который размещается на сайтах аптек и содержит внешнюю гиперссылку на официальный реестр аптек, просмотрев который потребители могут самостоятельно убедиться в наличии лицензии онлайн-продавца.

По словам Суворовой, заявления о том, что новые правила приведут к запрету популярных маркетплейсов и повышению цен на лекарства, безосновательны. Она убеждена, что предложенные изменения направлены на создание безопасной и регулируемой среды для онлайн-торговли лекарственными средствами, что в конечном счете принесет пользу потребителям, обеспечивая их защиту от недобросовестных продавцов и контрафактной продукции. Она также подчеркнула, что лицензирование маркетплейсов является ключевым элементом в обеспечении качества и безопасности доступных онлайн лекарственных средств.

"Лицензированные маркетплейсы смогут заключать договоры с аптечными сетями о размещении на своих площадках информации об их продукции. То есть сети будут совместно пользоваться такими сайтами для обеспечения доступа к лекарствам. Это соответствует стандартам Европейского Союза, где только лицензированные сайты имеют право на торговлю лекарственными средствами. Таким образом, новые правила будут способствовать качеству, безопасности и доступности лекарства для граждан Украины", - сказала Суворова.

Напомним, Госликслужба обнародовала проект постановления КМУ "О внесении изменений в Лицензионные условия производства хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовой и розничной торговле лекарственными средствами, импорту лекарственных средств (кроме АФИ)", которым планируется усовершенствовать требования к осуществлению деятельности по электронной розничной торговле лекарственными средствами средствами и их доставки потребителям.

Основные пункты проекта: улучшение защиты потребителей от рисков, связанных с хранением и доставкой лекарств; урегулирование дистанционной торговли лекарственными средствами, обеспечивая правильное обращение и качество продукции; требования к информации на вебсайтах, осуществляющих электронную торговлю; ограничение продажи лекарств через вебсайты только лицензированных субъектов; создание перечня субъектов, имеющих право на электронную торговлю; разрешение на совместное использование веб-сайта несколькими лицензиатами для электронной торговли, обеспечивая ответственность за качество лекарственных средств. Эти изменения должны обеспечить безопасную и эффективную электронную торговлю лекарственными средствами, а также защитить права потребителей.