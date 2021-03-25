Антициклон Margarethe принесет в Украину потепление: появился свежий прогноз погоды

В пятницу, 26 марта, в Украине будет теплая погода, благодаря приходу антициклона Margarethe, который вытеснит холодные фронты с циклоном.

Об этом написала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко. По ее прогнозу, температура воздуха в последний рабочий день недели повысится до +6...+12 градусов. Однако ближайшей ночью кое-где еще будут наблюдаться незначительные "минусы".

"Ветер будет северного направления, но не сильный, максимум умеренный. Дождь и мокрый снег останутся в южной части Украины и на юго-востоке. А днем 26 марта вообще только на крайнем юге", – отметила метеоролог.

В Украину придет антициклон Margarethe Facebook Натальи Диденко

Также Диденко уточнила, что именно антициклон Margarethe станет причиной пребывания значительной части территории Украины в сухом воздухе.

В Киеве 26 марта также будет солнечно и относительно тепло – днем воздух прогреется примерно до +8 градусов.

На выходных, 27 и 28 марта, в Украине потеплеет еще на несколько градусов, однако в понедельник, 29 марта, столбики термометров снова немного осядут вниз.

"Однако в целом следующая неделя вместе с замечательным апрелем уже явно нас порадует нормальными градусами, ожидается до +12...+16 градусов. Постепенно можно заглядывать в шкафы на демисезонные пальто и легкие куртки", – подытожила синоптик.

Карта погоды в Украине 26 марта Facebook Натальи Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 25 марта, в половине областей Украины установилась снежная и дождливая погода, на остальной территории – ясно.

Также появился прогноз погоды на пасхальные праздники, которые приходятся на начало мая. Украинцев предупредили, что особого тепла ждать не стоит.