Антициклон Margarethe принесе в Україну потепління: з'явився свіжий прогноз погоди

У п'ятницю, 26 березня, в Україні буде тепла погода, завдяки приходу антициклону Margarethe, який витіснятиме холодні фронти з циклоном.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook синоптикиня Наталка Діденко. За її прогнозом, температура повітря в останній робочий день тижня підвищиться до +6...+12 градусів. Однак найближчої ночі подекуди ще спостерігатимуться незначні "мінуси".

"Вітер буде північного напрямку, але не сильний, максимум помірний. Дощ та мокрий сніг залишаться у південній частині України та на південному сході. А вдень 26 березня взагалі лише на крайньому півдні", – зазначила метеорологиня.

В Україну прийде антициклон Margarethe Facebook Наталки Діденко

Також Діденко уточнила, що саме антициклон Margarethe зумовить перебування значної частини території України в сухому повітрі.

У Києві 26 березня також буде сонячно і порівняно тепло – вдень повітря прогріється приблизно до +8 градусів.

На вихідних, 27 та 28 березня, в Україні потепліє ще на кілька градусів, однак у понеділок, 29 березня, стовпчики термометрів знову трохи осядуть вниз.

"Проте загалом наступний тиждень разом із найчудовішим квітнем вже явно нас порадує притомними градусами, очікується до +12...+16 градусів. Поступово можна зазирати у шафи на демісезонні пальта та легші куртки", – підсумувала синоптикиня.

Карта погоди в Україні 26 березня Facebook Наталки Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 25 березня, в половині областей України встановилася сніжна та дощова погода, на решті території – ясно.

Також з'явився прогноз погоди на великодні свята, які припадають на початок травня. Українців попередили, що особливого тепла чекати не варто.