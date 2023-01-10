Составитель известного словаря Владимир Даль, сын датчанина и немки, будучи большим патриотом России и борясь с "чужесловами", придумал немало замен: небозем (горизонт), колоземица (атмосфера), ловкосилие (гимнастика), самодвига (автомат), самоистина (аксиома), самотность (эгоизм), носопрятка (кашне), носохватка (пенсне), грязевики (галоши). Но в обиход они так и не вошли. А еще он писал грязные антисемитские пасквили – на женщин...

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Очистка колоземицы

И знаете, дело Даля не пропало, его почин подхватила Госдума РФ! С подачи правительства она 13 декабря приняла в первом чтении законопроект об изменениях в законе "О государственном языке Российской Федерации". Что поможет защитить русский язык от "чрезмерного употребления иностранных слов" и позволит контролировать "соблюдение норм современного русского литературного языка" чиновниками и прочими гражданами.

Предлагается утвердить список словарей и справочников, в которых официально будут закреплены правила языка. Список и требования будет составлять правительство на основе рекомендаций Правительственной комиссии по русскому языку. Используя язык в качестве государственного, нельзя будет употреблять слова и выражения, не соответствующие нормам, прописанным в одобренных словарях. За исключением иностранных слов, у которых нет аналога в русском языке. Ну а "использование языка в качестве государственного" коснется нормативных актов, переписки с органами власти, судопроизводства, названий географических объектов, зарегистрированных СМИ, рекламы, фильмов и театральных постановок.

Предстоит большая работа по очистке языковой колоземицы! Взять хотя бы название этой беспокойной страны – к слову федерация справочники дают 64 синонима, но из первых 10 наиболее часто используемых (группа, общество, организация, союз, блок, объединение, ассоциация, корпорация, содружество, коалиция) 6 также иностранные. Но какой патриотизм, какой государственный подход! Куда там дилетанту Далю.

Что касается антисемитизма, то до борьбы с космополитами в РФ пока не дошло, но зная Россию и ее традиции, евреи с 24 февраля потянулись в Израиль и к середине октября 2022 года 26 тысяч уже прибыли туда, а ещё 35 тысяч ожидали получения документов. Об этом сообщала газета The Guardian со ссылкой на еврейское агентство "Сохнут", помогающее репатриантам. То есть уедет более трети – их в России около 165 тысяч.

Юдофоб мичман Даль

Налицо несомненная преемственность, как в борьбе за чистоту языка, так и нации, связь, значит, поколений, от Даля в даль времен! О втором пункте, правда, немногие знают, но тем более надо познакомить читателей с деталями жизни знаменитого лексикографа.

Отец Даля, обрусевший датчанин, библиотекарь Екатерины II, а затем старший лекарь Черноморского флота, выслужив дворянство, получил право на обучение своих детей в Петербургском морском кадетском корпусе за казённый счёт. Там и учился с 1814 по 1819 годы юный Владимир, быв затем выпущен мичманом на Черноморский флот, где и расцвели первые розы его поэтического дара. Увы, они оказались иерихонскими…

Посвятил свои опыты чем-то раздосадованный мичман самой Юлии Грейг, красавице супруге Главного командира Черноморского флота и военного губернатора Севастополя и Николаева адмирала А.С. Грейга. Та была еврейкой, антисемитизм в России процветал, сам император Николай I евреев терпеть не мог и всячески ущемлял, но в российском флоте, на беду Даля, в то время блюли законы чести. Поэтому, когда я сравниваю ту Крымскую войну с нынешней и нахожу много общего, то не следует забывать об этом нюансе: люди на флоте были гораздо порядочнее! Почему и отреагировали так остро на грязные вирши незадачливого Даля.

А дело обстояло так. C утра 20 апреля 1823 г. жители Николаева пришли в изумление, прочитав расклеенный ночью в ряде публичных мест пасквиль. Полиция заподозрила в авторстве Даля, произвела в его доме обыск и нашла не только оригинал пасквиля, но и еще более мерзкий второй. Вот первый:

С дозволения начальства

Профессор Мараки сим объявляет,

Что он бесподобный содержит трактир,

Причем всенароднейше напоминает

Он сброду, носящему флотский мундир,

Что теща его есть давно уж подруга

Той польки, что годика три назад

Приехала, взявши какой-то подряд.

Затем он советует жителям Буга,

Как надо почаще его навещать,

Иначе он всем, что есть свято, клянется,

Подрядчица скоро до них доберется.

Жители сразу поняли, что губернский секретарь профессор А.Д. Мараки, преподаватель итальянского языка в штурманской роте, здесь ни при чем, а пасквиль направлен против возлюбленной Грейга. Она была дочерью могилевского трактирщика Михеля Сталинского, вышла замуж за польского офицера, но вскоре развелась, а в 1820 г., в возрасте двадцати лет прибыла в Николаев для заключения контракта на поставку корабельного леса и добилась аудиенции у А.С. Грейга. Вскоре стала гражданской женой адмирала (де-юре была его экономкой) и они тайно обвенчались в 1827 году.

Несмотря на явные улики, Даль не желал признаться в авторстве, но от второго вирша, который был найден у него в столе, отказаться было невозможно. Вот он:

Без дозволения начальства

Антикритика

Дурак, как Мараки над ним забавлялся.

Марая Мараку, он сам замарался.

На всех, как Мараки, пасквили писать.

Ума хоть не станет бумаги читать.

Та полька — не полька, а Лейка жидовка,

Сатирик в герольдии знать не служил:

Сестра ее, мать — такие торговки.

Подрядами ставят, чем Бог наградил.

В каком-то местечке меня уверяли,

Что Лейку прогнали и высекли там,

Я право же верю, из зависти лгали:

Наш битого мяса не любит и сам!

Поэзией тут, как видите, и не пахнет, хотя пахнет очень дурно. Даль представил Юлию, её сестру и мать уличными женщинами.

Флот на оскорбление отреагировал резко, пиит-антисемит был арестован и по “Делу 28-го флотского экипажа о мичмане Дале 1-м сужденном в сочинении пасквилей" предан военному суду. Это дело объемом в 70 страниц, довольно подробно объясняет, как все было на самом деле и так ли уж шутливы были стихотворные опусы Владимира Даля.

Как он ни изворачивался, а суд под председательством вице-адмирала В.Л. Языкова признал его виновным в сочинении пасквилей и за этот поступок, недостойный звания офицера и дворянина, приговорил к разжалованию в матросы на 6 месяцев. Даль написал жалобу царю. Дело направили в аудиторский департамент, который не отменил наказание, но зачёл почти восьмимесячное пребывание мичмана под арестом во время суда и его перевели служить на Балтийский флот.

Служба однако не задалась. В те времена ни один командир не взял бы пасквилянта-анонимщика на свой корабль, а офицеры не подали бы ему руки. И Далю пришлось уйти с флота. 36 лет тянулся за ним этот грязный шлейф, пока император Александр II не снял судимость. Как видим, прославленный российский лексикограф и автор знаменитого словаря великорусского языка начал литературную деятельность с того, что изрядно замарался на этом поприще. Что ж, бывает. Юность, глупость...

Капитан Шигин как зеркало русской культуры

Но и по антисемитской части в путинской России у Даля нашлись защитники и последователи, причем не юные и неглупые. Подлые. Например, капитан 1 ранга, автор многочисленных ура-патриотических книг, русский шовинист, украинофоб и юдофоб В. Шигин. В его книге "Неизвестная война императора Николая I" царь борется с еврейским засильем, и в главах с хлесткими названиями "Тайны черноморского кораблестроения" и "Черноморская мафия" автор хлестких выражений не стесняется, слов не выбирает – и безудержно врет про евреев-подрядчиков, строивших корабли втридорога. И про адмирала Грейга, их покрывавшего: "…фантастическое воровство и беспредел грейговской банды, вдохновляемой и направляемой его любовницей". Между прочим, эти слова как нельзя лучше характеризуют состояние дел в путинском флоте и армии! Да и в стране в целом.

Книга издана в 2013 г. и по тем временам шокировала оскорбительной, откровенно хамской лексикой, но в нынешней России такая манера стала обыденной и общепринятой: послушайте Лаврова, Соловьева, почитайте посты Дмитрия Алкогольевича Медведева. Похабная речь в большом ходу, как и тотальное вранье.

А ведь именно при Грейге и именно еврейские подрядчики строили отличные корабли, причем дешевле, чем на казенных верфях. И блистательную Синопскую викторию одержали именно они, эти линейные корабли! Я писал об этом в статье "Еврейские герои Синопа".

Что касается гордости русской лексикографии, то Шигин в главе "Застенки мичмана Даля" его, разумеется, защищает. Но хорошо уже то, что приводит примеры поведения Даля во время следствия — он вел себя трусливо и недостойно. Что не мешает капитану-патриоту завершить главу следующей инвективой: "Кто ныне помнит адмирала Грейга и его сожительницу Лею? Почти никто! Память же о великом патриоте России и собирателе русского языка Владимире Ивановиче Дале будет жива, пока будет жива Россия".

Что ж, вот мы и вспомнили мичмана-юдофоба! Хорош гусь, не так ли? Да и жизнеспособность России вызывает большие сомнения. Не знаю, уцелеет ли она и в каком виде, но в очень недалеком будущем ее жителям точно будет не до Даля.