Анимационный фильм 'Мариуполь. Сто ночей' покажут на выставке 'Голоса' музея 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

В субботу, 30 марта, в Музее истории города Киева пройдет показ анимационного короткометражного фильма "Мариуполь. Сто ночей" в рамках выставки "Голоса", открывшей мультимедийное пространство Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова с артинсталляцией от GOGOLFEST.

Перед показом креативный продюсер фильма и выставки Андрей Палатный из GOGOLFEST проведет кураторскую экскурсию по выставке.

Мариуполь. Сто ночей" – это история девочки Алисы, которая просыпается от взрывов и пытается выжить в пылающем городе. Ради спасения она должна пройти через разрушенные улицы на встречу неизвестному... Вернувшись в украинский Мариуполь уже пожилой женщиной, она вспоминает пережитое.

Четырехлетняя Алиса из Мариуполя стала прототипом героини. Девочка оставалась в окруженном городе все время, а последние недели его защиты была на "Азовстале", при эвакуации ее разлучили с мамой. В фильме использованы фрагменты дневника 9-летнего Егора Кравцова, пережившего обстрелы города.

Фильм посвящен городу и его защитникам. Памяти всех детей, пострадавших или погибших во время российского вторжения в Украину.

Лента получила престижные награды на кинофестивалях в США, Польше, Словакии, Хорватии, Греции, в Украине признана лучшим анимационным фильмом Национальной премии кинокритиков "Киноколо" и на фестивале LINOLEUM; получила гран-при на Международном кинофестивале "Бруковка", специальное отличие жюри Киевского международного кинофестиваля KISFF. Фильм был квалифицированным на соискание премии Американской киноакадемии за лучшую анимацию короткометражную ленту 2024 года.

Когда: 30 марта

15:00 – кураторская экскурсия

16:00 – показ и обсуждение "Мариуполь.Сто ночей"

Где: Музеи истории города Киева, ул. Б. Хмельницкого, 7. Вход свободный.