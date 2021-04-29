Какие уж тут революции, смена строя и тому подобное, если мы до сих пор продолжаем винить жертву насилия, жертву домогательств в том, что с ней произошло? И мало того, что обвиняем ее в том, что она стала причиной насилия, так еще и виним в том, что рассказала об этом. Виним и в том, что поздно рассказала. Рассказывать надо было, дескать, тогда, когда ее подростком насиловали, чего теперь-то уж взрослой тетке, бабке даже (сами по себе названия отвратительны, - прим. авт.) вспоминать об этом?

Примерно такого рода читаю комментарии под статьями, в которых обсуждаются откровенные признания Елены Прокловой о домогательствах со стороны одного известного актера. Подчеркну, сама актриса никаких имен не называла, но все поняли, а прежде всего, жена актера и режиссера Марина Зудина, что речь шла про Олега Табакова.

У меня к Елене Прокловой неоднозначное отношение, многое она наговорила за свою жизнь, но это ее жизнь и ее право о ней рассказывать. Что меня неприятно удивило, так это рвение, с которым публика ринулась травить актрису. Еще раз скажу, она не называла имен, она только рассказала о своем горьком опыте. А опыт действительно был горьким - девочка 15 лет не могла противостоять тридцатитрехлетней "звезде", ведущему актеру, который был уверен, что на все, даже на юное тело и невинную душу, имеет право. Но актрису принялись травить за то, что она оклеветала святого человека, что его нет в живых и он не может защититься, что она очерняет память о нем и так далее, попутно поминая, что "старушка не в себе" и "вообще всю жизнь была легкого поведения" (о чем и статья в КП на скрине).

И это настолько отвратительно! Во-первых, то, что родственники насильника в безадресном рассказе узнали насильника, это о чем говорит? О том, что они хорошо знали "правила игры" и повадки "гения". О том, что он не брезговал принимать экзамены у студенток через постель, знает ни одна актриса, в том числе и его жена, которая была такой же студенткой. Во-вторых, жертва может рассказать о насилии хоть в 100 лет. Это произойдет тогда, когда она будет готова. Психотерапевты знают, как плачут сорокалетние и пятидесятилетние женщины, вспоминая о насилии, которое испытали лет в шесть-десять. В-третьих, есть секс по взаимному согласию, а есть изнасилование, совращение, использование. И сколько бы у женщины ни было партнеров, это не дает мужчине право игнорировать ее "нет", а тем более, если речь идет о неопытном пятнадцатилетнем подростке.

Историю харассмента в шоу-бизнесе рассказала и Ани Лорак. Она была бесконечно обвалакивающей и заворачивала в аккуратные слова омерзительные "правила игры". Константин Меладзе с девушками, с которыми заключал контракт, сначала имел секс. Также Ани рассказала, как он перекрыл ей кислород после отказа. Что, патриархальному миру с православными скрепами это зеркало не нравится?

Вспоминаю, как залихватски Татьяна Васильева рассказывала, что спала с режиссерами и не видит в этом проблемы, более того, недоумевала, почему некоторые "актриски" возмущаются. Это же театрально-киношный мир, детка! Ты знала, куда шла.

Если что-то страшное происходит массово и повально, оно не становится этичным, законным, приемлемым и нетравмирующим.

В общем, жертвы пусть говорят. Если вы не можете это выдержать, идите на психотерапию. Так, глядишь, и общество оздоровится.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.