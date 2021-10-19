Англоязычную версию фильма о Виталии Маркиве презентуют на годовщину освобождения нацгвардейца – Артем Шевченко

Документальный фильм о нацгвардийце Виталии Маркиве "Позывной" Итальянец "перевели на английский язык. Его презентация иностранной аудитории состоится 3 ноября – на годовщину освобождения украинского защитника.

Об этом рассказал украинский тележурналист, директор Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко на своей странице в Facebook.

"Год назад в октябре 2020 году в Апелляционном суде Милана в течение пяти заседаний шла ожесточенная юридическая битва, которая закончилась триумфом Украины и ее защитника нацгвардейца Виталия Маркива. Сегодня уже есть англоязычная версия документального фильма "Позывной Итальянец" о тех событиях и о всей драматической, но победной истории Виталия. Надеемся, что представим ее иностранной аудитории на годовщину освобождения гвардейца 3 ноября ", – написал Артем Шевченко.

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Отметим, что фильм МВД Украины о штаб-сержанте Виталии Маркиве снят при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины. Его презентация состоялась в конце февраля 2021 года.

В фильме раскрывается вся история судилища над Виталием Маркивым в Италии. Его задержали в июне 2017 года. Италия обвинила Маркива в причастности к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и его переводчика россиянина Андрея Миронова в мае 2014 году на Донбассе. Суд первой инстанции приговорил Виталия Маркива к 24 годам лишения свободы, но Апелляционный суд его оправдал.

В фильме показано, что реально произошло, как российская пропаганда использовала это, почему Виталий попал под подозрение.