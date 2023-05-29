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"Ангелы неба" работают! Появились кадры уничтожения враждебной цели украинской ПВО

Ольга Ганюкова
Общество
1 минута
4,3 т.
'Ангелы неба' работают! Появились кадры уничтожения враждебной цели украинской ПВО

Страна-террорист Россия ежедневно устраивает ракетные атаки по Украине. Однако украинские защитники сбивают большинство враждебных целей.

Видео дня

В сети появились кадры уничтожения воздушной цели противника украинской ПВО. Видео опубликовал украинский военнослужащий, полковник ВСУ Анатолий Штефан.

"Видео боевой и удачной работы воинов ПВО, уничтожение воздушной цели противника. Слава Украине и ее воинам", – отметил он.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

"Ангелы неба" работают! Появились кадры уничтожения враждебной цели украинской ПВО
"Ангелы неба" работают! Появились кадры уничтожения враждебной цели украинской ПВО

Стоит отметить, что оккупационная армия России в понедельник, 29 мая, устроила новую атаку на Украину 35 дронами-камикадзе и 40 ракетами. В ряде регионов отработала противовоздушная оборона и из-за падения обломков целей возникли пожары и повреждения в Киевской и Львовской областях. В Одессе и Хмельницкой области зафиксированы прилеты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на воскресенье, 28 мая, Россия устроила наиболее массированную атаку "Шахедами" на Киев. Всего кафиры выпустили по Украине 54 БПЛА, 52 из которых были уничтожены.

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