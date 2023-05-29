'Ангелы неба' работают! Появились кадры уничтожения враждебной цели украинской ПВО

Страна-террорист Россия ежедневно устраивает ракетные атаки по Украине. Однако украинские защитники сбивают большинство враждебных целей.

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В сети появились кадры уничтожения воздушной цели противника украинской ПВО. Видео опубликовал украинский военнослужащий, полковник ВСУ Анатолий Штефан.

"Видео боевой и удачной работы воинов ПВО, уничтожение воздушной цели противника. Слава Украине и ее воинам", – отметил он.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

Стоит отметить, что оккупационная армия России в понедельник, 29 мая, устроила новую атаку на Украину 35 дронами-камикадзе и 40 ракетами. В ряде регионов отработала противовоздушная оборона и из-за падения обломков целей возникли пожары и повреждения в Киевской и Львовской областях. В Одессе и Хмельницкой области зафиксированы прилеты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на воскресенье, 28 мая, Россия устроила наиболее массированную атаку "Шахедами" на Киев. Всего кафиры выпустили по Украине 54 БПЛА, 52 из которых были уничтожены.