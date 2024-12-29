'Андрюша, ты это заслужил': мать 'Джуса' пришла на его могилу с посмертным орденом Героя Украины. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский 26 декабря вручил матери украинского пилота Андрея Пильщикова "Джуса" орден "Золотая Звезда". Звание Героя Украины "Джусу" глава государства присвоил посмертно еще 30 сентября.

Видео дня

Мать погибшего пилота, Лилия Аверьянова, пришла на могилу сына с его наградой. Об этом женщина написала на своей Facebook-странице 27 декабря.

Лилия Аверьянова опубликовала фото награды, которой ее сын был удостоен посмертно.

"Андрюша, ты это заслужил", – написала мама "Джуса".

В сообщении о вручении высокой награды на сайте главы государства отмечено, что с марта 2022-го по август 2023-го Андрей Пильщиков совершил 101 боевой вылет. Благодаря этому удалось уничтожить воздушные цели, комплексы ПВО, вооружение, авиационную и военную технику россиян.

Кроме того, Андрей Пильщиков был одним из тех, кто принимал участие в переговорах в Сенате США по предоставлению Украине наступательного оружия, систем Patriot, ракет ATACMS и истребителей F-16.

Напомним, капитан Андрей Пильщиков погиб 25 августа 2023 года в Житомирской области, в результате столкновения во время выполнения боевого задания двух учебно-боевых самолетов L-39.

Кроме "Джуса" тогда погибли еще двое боевых пилотов 40 бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" Воздушных Сил ВС Украины: майор Вячеслав Минка и майор Сергей Проказин.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!