Андрей Парубий всегда боролся за будущее Украины: Порошенко на фестивале "ТуСтань! Путь Героя!"

Во Львовской области состоялся ежегодный фестиваль украинской средневековой культуры "ТуСтань! Путь Героя!". В этом году фестиваль посвящен памяти одного из его основателей, народного депутата Украины от фракции "Европейская Солидарность", председателя Верховной Рады Украины восьмого созыва, коменданта Самообороны Майдана, Героя Украины Андрея Парубия.

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О роли Андрея Парубия как одного из лидеров построения европейской Украины рассказал лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко.

"Жизнь Андрея — это невероятный путь, который оставил весомый след в истории Украины. Сегодня я очень благодарен отцу Андрея Владимиру Ивановичу, а также племяннице и крестнице Кристине Парубий, которые собрали нас вместе, чтобы мы еще раз осознали этот огромный вклад", – сказал лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко.

"С Андреем мы познакомились еще в 1999 году, когда он был совсем молодым человеком с безупречной системой ценностей. Бескомпромиссный, смелый и в то же время открытый и доверчивый. Человек, который умел по-настоящему дружить. Андрей Парубий очень рано оказался в политике, и Украина от этого только выиграла. Прошел путь от организатора "Языкового майдана" до соавтора "Закона о языке". Он был тем, кто боролся за язык в жизни и в парламенте, и победил", — напомнил Порошенко.

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"Андрей был прежде всего государственным деятелем, который не думал о выборах. Он прошел путь от коменданта Евромайдана до того момента, когда мы внесли изменения в Конституцию, касающиеся интеграции в ЕС и НАТО. И здесь у него все получилось. Андрей искренне верил в Бога. Когда я вернулся из Константинополя и предложил, чтобы парламент поддержал обращение к Вселенскому Патриарху о предоставлении Томоса, Андрей попросил дать ему на это 24 часа. И он сделал это. Он прошел весь путь борьбы за Православную Церковь Украины и стоял рядом со мной на Фанаре во время получения Томоса", – отметил Петр Порошенко.

"Андрей внес большой вклад в развитие украинской армии. Еще во время Майдана он возглавлял сотни самообороны, которые впоследствии вошли в состав первых батальонов Национальной гвардии и отправились на фронт в марте 2014 года. Андрей Парубий сделал невообразимо много для Украины. Спасибо каждому, кто помог почтить его память и подписал петицию о присвоении ему звания Героя Украины. Кто подписал петицию о присвоении имени Андрея Парубия улице в Киеве — отдельная благодарность за это нашей команде в Киевсовете. Во Львове также есть улица имени Андрея Парубия, и мы благодарны за это Львовскому городскому совету", – сказал лидер партии.

"Сколько бы Андрей ни совершил добрых дел, он никогда не оглядывался на прошлое — только в будущее. И лучшим почтением его памяти для него стало бы членство Украины в Европейском Союзе и НАТО. Сохранение и развитие Украины как европейского государства и победа над нашим извечным врагом. Мы сделаем для этого всё возможное. И пусть из года в год твоё имя собирает вокруг себя так много верных Украине людей", — подчеркнул Петр Порошенко.