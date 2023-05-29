Анастасия Магеррамова: мечтаю, чтобы 'Охматдет' напоминал Disneyland. Интервью для Vogue UA при поддержке музея 'Голоса Мирных'

С 24 февраля 2022 года публикации об "Охматдете" вышли во всех ведущих международных изданиях, а фото и истории пациентов больницы попали на обложку The New York Times и в личный инстаграмм Анджелины Джоли.

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За этим паблисити — титанический труд, который ведет пресс-офис Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" и его руководитель Анастасия Магеррамова.

Vogue UA и Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова проводят серию интервью, в которых мирные люди рассказывают свои истории о войне, чтобы они были услышаны на весь мир. В рамках проекта на Vogue UA вышло интервью с Анастасией.

Ее задача – рассказывать миру, как в условиях военного положения живет главная детская больница страны. 24 февраля она приехала сюда с желтым чемоданом и осталась на работе почти на два месяца. С собой взяла самые необходимые вещи. И стайлер для волос.

"Чем сильнее свирепствует враг, тем сильнее жажда накрутить кудри и вопреки ракетным обстрелам радоваться жизни", — говорит Анастасия.

"Охматдет" стал местом спасения для пациентов и местом силы для персонала и их семей - все жили здесь, работали и скрывались от войны. Все это время Анастасия давала комментарии мировой прессе, принимала журналистов, выходила в прямые эфиры, встречала скорые с ранеными, а иногда, к сожалению, и погибшими детьми — и фиксировала все, что происходило вокруг.

"Мы свидетели, - говорит она, - мы можем и хотим рассказать миру о ходе событий. Мы показываем правду и пускаем гостей в больницу, чтобы они узнавали о пострадавших от войны не из новостей, которые можно подвергнуть сомнению, а увидев своими глазами". ".

Сегодня в "Охматдете" около 50 отделений, более 2000 работников. Во время военного состояния здесь впервые трансплантировали печень, не прекращали операции по пересадке почек и трансплантации костного мозга. Работает неонатальная служба, куда везут со всей страны новорожденных. А еще в больнице есть голос, чтобы привлекать помощь и информировать мировое сообщество обо всем, что происходит в стране.

"И на этом пути мы тоже не собираемся останавливаться", - обещает Настя.

Смотрите и слушайте историю Анастасии в Музее "Голоса Мирных":

Читайте интервью на Vogue UA.

Каждая история о войне важна. Расскажите свою на портале Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова https://civilvoicesmuseum.org/ или на бесплатной горячей линии (800) 509 001.