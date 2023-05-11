Анализирует обращение пассажиров: 'Укрзализныця' начала использовать ChatGPT

Укрзализныця начала обрабатывать обращения пассажиров с помощью чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT. Как сообщается, за день национальный перевозчик получает около 1300 отзывов о работе железной дороги, 300 из которых – текстовые.

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Каждый отзыв пассажиров раньше обрабатывался вручную, теперь эта работа будет выполняться искусственным интеллектом. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале "Укрзализныци".

Система искусственного интеллекта распределяет обращения пассажиров по 21 тематике, охватывающих такие вопросы, как "качество обслуживания" и "опоздание". После этого обращения, которые уже были классифицированы по категориям, загружаются в систему анализа. Эта система позволяет отслеживать динамику жалоб по конкретным поездам и маршрутам по дням.

"Такое применение ChatGPT позволяет нам ускорить работу по анализу обратной связи и определять наиболее проблемные участки — и соответственно оперативнее реагировать. Искусственный интеллект ChatGPT корректно определяет категорию обращения в 90% случаев", – говорится в сообщении.

Напомним, что "Укрзализныця" изменила правила возврата денег за билеты. Теперь украинцам будут возвращать полную стоимость билета даже при опоздании на поезд, кроме билета на плацкарту.

Ранее сообщалось, что сотрудники "Укрзализныци" рассказали о "деятельности" одного из топ-менеджеров. Андрей Букин, возглавивший филиал "Юго-Западная Железная дорога" после того, как его шефа задержали за коррупцию, за несколько лет успел попасть в ряд скандалов.

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