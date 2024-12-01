'Активный дипломатический день': Зеленский рассказал про приоритеты Украины, переговоры о вступлении в ЕС и объяснил необходимость приглашения в НАТО

С 1 декабря стартовала государственная программа "Поддержка", в рамках которой украинцы могут получить по тысяче гривен на каждого. Эти средства можно будет направить на оплату товаров и услуг, произведенных в Украине, в частности, оплатить коммуналку, приобрести лекарства, книги или билеты на поезд.

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Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем видеообращении. Также глава государства сообщил о приоритетах Украины, переговорах по вступлению в ЕС и объяснил необходимость приглашения в НАТО.

В обращении Зеленский сообщил о "важном шаге для поддержки наших людей этой зимой": старте с 1 декабря государственной программы "єПідтримка", которая предусматривает выплату каждому украинцу по тысяче гривен помощи.

"Это для каждого и каждой – для всех: для взрослых, для детей. В среднем – несколько тысяч на семью, и средства – на оплату товаров и услуг, украинских товаров и услуг. В частности, это коммунальные услуги, украинские лекарства, билеты на железную дорогу, можно будет купить и книги за эти деньги. Ну и, конечно, программа может стать также фактически программой национального доната – если направить эту тысячу в поддержку волонтеров, нашу оборону. Я благодарен всем, кто обеспечивает техническую сторону программы: правительство, Минэкономики, Минцифры", – отметил президент.

По словам главы государства, всего за полдня после запуска реализации программы заявки на получение выплаты подали около 1 млн 100 тыс. украинцев. Среди них – почти 300 тысяч заявок на выплаты для детей.

"То есть масштаб программы и темп реализации хороши. Важно, чтобы правительство контролировало работу всех систем в программе – чтобы на сто процентов обеспечили все, что обещано людям. И также правительство должно представить детали других программ поддержки этой зимой и в течение следующего года", – добавил Зеленский.

Кроме того, день оказался насыщенным в дипломатическом измерении. В Киев 1 декабря с визитом прибыли высокие гости: президент Европейского совета Антониу Кошта, Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас и еврокомиссар по расширению Марта Кос.

"Важно, что они прибыли в Украину в первый же день начала своих полномочий – это новый пятилетний срок работы европейских институций, должностные лица изменились, но курс Европы остается неизменным. Безопасность и мир для всех на континенте – это главный приоритет", – подчеркнул президент.

Он добавил, что во время переговоров с европейскими чиновниками говорил, прежде всего, о том, как с помощью ЕС Украина может укрепить свою ПВО, как реализовать все уже достигнутые договоренности в оборонной поддержке.

"Также также подробно обсудили, как можем в следующем году дать больше прогресса в переговорах с ЕС по вступлению Украины. Это очень кропотливая работа, и много в ней нюансов, но самое главное – готовность и наша, и партнеров как можно быстрее двигаться в переговорах", – рассказал Зеленский.

Президент напомнил, что в следующем году в Евросоюзе по полгода будут председательствовать Польша и Дания. И 2025-ый Украина должна использовать с максимальной пользой для реализации европейского проекта и для себя, и для Молдовы, и для государств на Балканах.

Также не обошлось без обсуждения будущего членства Украины в НАТО.

"Конечно, сегодня уделили внимание вопросу о НАТО для Украины – о приглашении в Альянс, которое может фундаментально усилить Украину перед любыми переговорами по завершению войны. И это такое дело, такое усиление, которое во многом сможет гарантировать справедливость мира. Я благодарен всем партнерам, которые с Украиной в этом вопросе. Геополитическая определенность для Украины – это основа мира для всей Европы", – резюмировал Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский назвал еще две страны, на которые посягает Путин. Нанести поражение Европе российский диктатор также пытается в Грузии и Молдове. И в отношении каждой из этих стран агрессор применяет разные методы воздействия.