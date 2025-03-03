Ахтем Сеитаблаев: Крымские татары станут гарантом пребывания Крыма в составе Украины
"Именно крымские татары будут фундаментом и гарантом того, чтобы ни одна сволочь не мыслила отделить Крым от Украины", – такое мнение выразил актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев в документальном фильме "Запретная нация: изгнанники на собственной земле", который вышел онлайн 26 февраля.
Фильм Олега Манчуры производства "Хлопок Продакшн" исследует историю крымскотатарского народа, от депортации 1944 года до оккупации 2014 года, анализирует сегодняшние реалии и ищет ответы относительно будущего Крыма и механизмов его возвращения.
26 февраля 2014 года многотысячный митинг крымских татар и проукраинских активистов возле парламента Крыма сорвал план Путина провозгласить аннексию из-за "легитимного" решения властей автономии. Ему пришлось переходить к плану "B" – вооруженному захвату полуострова. Что на самом деле происходило тогда, что предшествовало, почему аннексия произошла без вооруженного сопротивления и все ли возможно сделала Украина?
"У меня обратный вопрос: было оружие у крымских татар, чтобы они его взяли в руки? Тогда предали свою Родину почти 100% представителей всех силовых структур СБУ! Кто является первой жертвой оккупации Крыма – так это крымские татары", – рассказывает Ахтем Сеитаблаев.
Он напомнил, что до 2014 года украинские силовики для работы в Крыму определяли два направления враждебных действий – со стороны Румынии и крымских татар. Импровизированные опросы рядовых граждан свидетельствовали, что крымских татар ассоциируют с захватом земли, террористами и желанием объединиться с Турцией. Десятилетиями российская пропаганда искажала историческую память, навязывая стереотипы, что крымские татары и украинцы – извечные враги, которые постоянно воевали, что депортация 1944-го была оправдана и т.п.
В 2019-м режиссер планировал снять фильм о Конотопской битве 1659, когда объединенное войско казаков и крымских татар разгромило войско Московского царства, впрочем не получил государственной поддержки.
Сегодня отношение к крымским татарам изменяется. "Впрочем, хватает ли нам всем сегодня знания о том, что Крым – это родина крымских татар и что они имеют право иметь национальную территориальную автономию в составе неделимого унитарного государства Украины?", – задает вопрос Сеитаблаев.
В фильме "Запретная нация: изгнанники на собственной земле" о прошлом, настоящем и будущем Крыма и его коренного народа - крымских татар - также размышляют Мустафа Джемилев, лидер крымскотатарского народа; Рефат Чубаров, глава Меджлиса крымскотатарского народа; Ахтем Чийгоз, народный депутат Украины; Николай Княжицкий, народный депутат; Виталий Портников, публицист; Ление Умерова, крымская татарка, освобождена из российской тюрьмы.
Фильм доступен по ссылке: https://youtu.be/VEMbHuBydQc?si=HlvivFVO3X-UgmYe