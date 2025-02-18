Ахметов увеличил финансирование в поддержку защитников Мариуполя до 1,6 млрд грн

За два года работы проект Рината Ахметова "Сердце Азовстали" поддержал более 7000 защитников Мариуполя – лично или через членов семей. Всего было оказано более 22 000 пособий: физическая и психологическая реабилитация, протезирование, собственные квартиры для защитников с I и II группой инвалидности, поддержка в получении образования и трудоустройстве.

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В конце 2024 года Ринат Ахметов принял решение продлить работу проекта еще на один год и выделил дополнительные 600 млн грн. Таким образом, за 3 года в поддержку защитников Мариуполя предоставлено 1,6 млрд грн.

"Два года назад я начал проект "Сердце Азовстали" для помощи защитникам Мариуполя и их семьям. Это наша благодарность за подвиг, который они совершили, защищая украинский Мариуполь. Я знаю, что за эти два года проект стал опорой для наших воинов и их близких. Но еще тысячи защитников Мариуполя остаются в плену, поэтому я решил продолжить работу "Сердца Азовстали". Мы дождемся каждого, кто защищал Мариуполь, и сделаем все возможное для их достойной жизни", – заявил Ринат Ахметов.

Главные планы на 2025 год:

– Предоставить 50 квартир защитникам Мариуполя с I или II группой инвалидности по программе "Дома". Таким образом, за 3 года квартиры получат 250 защитников и защитниц.

–Внедрить методику посттравматического роста по принципу "равный-равному" и масштабировать ее в Украине. В рамках совместного проекта с американской организацией Boulder Crest пятеро защитников Мариуполя пройдут соответствующее обучение в США. Они станут первыми сертифицированными менторами посттравматического роста в Украине.

– Создать образовательную программу по предпринимательству для ветеранов совместно с американским партнером Dog Tag и Мариупольским государственным университетом. Ветераны пройдут интенсивное бизнес-обучение и получат психологическую поддержку. Выпускники могут запускать собственные бизнес-проекты.

– Запуск совместного проекта с America's Warrior Partnership и Киевской школой экономики для повышения ветераноцентричности в общинах. На базе американского опыта будет создана образовательная программа и дорожная карта для общин, которые помогут лучше понимать потребности военных и эффективно поддерживать их. Пилотные проекты будут реализованы в двух общинах Киевской и Днепропетровской.

– Формирование устойчивого сообщества защитников Мариуполя и их семей. Ее целью является освобождение всех пленных и обеспечение достойной жизни для героев по возвращении. "Сердца Азовстали" передаст свой опыт сообществу для дальнейшего масштабирования на всех защитников и защитниц Украины.

– В рамках проекта "М86: Летопись обороны Мариуполя" за рубежом будет издана книга с подробной хроникой событий обороны города, которая станет мощным инструментом для адвокации освобождения украинских военнопленных.

Через два года работы "Сердце Азовстали" наладило активное сотрудничество с общественным сектором и органами государственной власти. Организация сотрудничает с Офисом Омбудсмана, Координационным штабом, Министерством по делам ветеранов, Министерством социальной политики, Министерством образования и науки, Министерством молодежи и спорта. Для качественной помощи защитникам и защитницам Сердце Азовстали привлекает ведущие медицинские учреждения, центры реабилитации и протезирования, профессиональных психологов. А также сотрудничает с американскими организациями по адаптации в Украине международного опыта и наиболее эффективных методик поддержки ветеранов.

Напомним, "Сердце Азовстали" является частью милитарной инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова.