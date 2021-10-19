Агентство AMS устроило космическую тусовку в честь 5-летия

Команда медийного агентства AMS agency отпраздновала свое 5-летие вместе с клиентами. Вечеринка была наполнена особой атмосферой, поскольку организованная в стиле "Космос".

О событии рассказала основательница агентства AMS Марина Колесникова. По ее словам, такая тема праздника была выбрана не случайно и это не просто следование тренду.

"Космос, как тема для праздника, – не просто следование тренду, – сказала основатель агентства AMS Марина Колесникова. – Наша "галактика" имеет много составляющих, но главное, что ее наполняет, – это наши клиенты, они – наши звезды! Звезды, которые имеют разную величину, разное сияние, разный потенциал, но мы любим, уважаем и ценим их всех. У агентства AMS много звездных клиентов и сотрудников, а объединяющая нас цель – делать крутой диджитал".

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Космос был во всем: начиная с приглашения и заканчивая декором праздничного торта. Гости в разных городах Украины получили приглашения из рук космонавта в сребристом скафандре. Мини-открытки с QR-кодом были прикреплены к воздушным шарам в виде планеты Земля и вели на лендинг с указанием, где и когда стартует праздничный полет.

Особая атмосфера окутывала гостей уже с первых минут праздника: чтоб попасть на "космический корабль" им предстояло пройти сквозь лазерную решетку, которая, фактически стала первой фотозоной. Всем желающим предлагали дополнить космический образ неоновым украшением. Главная фотозона была выполнена в виде лунного пейзажа, на небосклоне которого видна планета AMS и сияли ее звезды.

"Мы не предлагаем шаблонных решений!" – написано на сайте AMS agency. Этот девиз агентства нашел свое отражение и в сценарии праздника. Чтобы развлечь гостей и при этом интересно рассказать историю агентства, креативная команда подготовила уникальный иммерсивный спектакль. Ярким дополнением праздника стали выступления артистов.

Открывая вечер основательница AMS agency поприветсвовала гостей и поздравила всех с 5-летием агентства. Особую благодарность она выразила клиентам, которые с агентством уже несколько лет. "Основной пул наших клиентов – это не клиенты одного года. Основные наши контракты – это трех- четырехлетнее сотрудничество. И я вам мега признательна, потому что знаю, как было волнительно быть первыми, поверить новому агентству, увидеть его потенциал. Я искренне верю, что мы будем продолжать развиваться и делать для вас крутые результаты", – сказала Марина Колесникова. Она также поблагодарила новых клиентов и пожелала всем, а также партнерам и своей команде AMS новых звездных достижений и счастья.

Чтобы поздравить AMS agency с 5-летием в Киев приехали гости с разных городов Украины. Видеопоздравления звучали от клиентов и партнеров из Узбекистана и Казахстана.

За 5 лет работы AMS agency клиентами агентства стали почти 110 компаний из Украины, Молдовы, Узбекистана и Швейцарии. А количество сотрудников выросло в 10 раз. Сегодня в AMS agency работают 50 крутых специалистов.

"Больше всего меня вдохновляет то, что рядом находятся люди, которые так же горят темой digital, как и я, и готовы с сияющими глазами изучать новое, экспериментировать, брать смелые задачи и реализовывать крутые проекты. С такой командой можно все!" – отметила Марина Колесникова.

В сентябре 2021 г. компания открыла свое представительство в Казахстане и уже получила первого клиента в этой стране. В планах агентства на следующий год – выход на рынок еще одной страны..