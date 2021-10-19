Агентство AMS устроило космическую тусовку в честь 5-летия

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Общество
3 минуты
232
AMS agency отпраздновало свое 5-летие

Команда медийного агентства AMS agency отпраздновала свое 5-летие вместе с клиентами. Вечеринка была наполнена особой атмосферой, поскольку организованная в стиле "Космос".

О событии рассказала основательница агентства AMS Марина Колесникова. По ее словам, такая тема праздника была выбрана не случайно и это не просто следование тренду.

"Космос, как тема для праздника, – не просто следование тренду, – сказала основатель агентства AMS Марина Колесникова. – Наша "галактика" имеет много составляющих, но главное, что ее наполняет, – это наши клиенты, они – наши звезды! Звезды, которые имеют разную величину, разное сияние, разный потенциал, но мы любим, уважаем и ценим их всех. У агентства AMS много звездных клиентов и сотрудников, а объединяющая нас цель – делать крутой диджитал".

Видео дня
Марина Колесникова рассказала о праздновании годовщины агентства

Космос был во всем: начиная с приглашения и заканчивая декором праздничного торта. Гости в разных городах Украины получили приглашения из рук космонавта в сребристом скафандре. Мини-открытки с QR-кодом были прикреплены к воздушным шарам в виде планеты Земля и вели на лендинг с указанием, где и когда стартует праздничный полет.

Особая атмосфера окутывала гостей уже с первых минут праздника: чтоб попасть на "космический корабль" им предстояло пройти сквозь лазерную решетку, которая, фактически стала первой фотозоной. Всем желающим предлагали дополнить космический образ неоновым украшением. Главная фотозона была выполнена в виде лунного пейзажа, на небосклоне которого видна планета AMS и сияли ее звезды.

Главная фотозоне вечеринки выглядела как космический пейзаж

"Мы не предлагаем шаблонных решений!" – написано на сайте AMS agency. Этот девиз агентства нашел свое отражение и в сценарии праздника. Чтобы развлечь гостей и при этом интересно рассказать историю агентства, креативная команда подготовила уникальный иммерсивный спектакль. Ярким дополнением праздника стали выступления артистов.

Ярким дополнением праздника стали выступления артистов

Открывая вечер основательница AMS agency поприветсвовала гостей и поздравила всех с 5-летием агентства. Особую благодарность она выразила клиентам, которые с агентством уже несколько лет. "Основной пул наших клиентов – это не клиенты одного года. Основные наши контракты – это трех- четырехлетнее сотрудничество. И я вам мега признательна, потому что знаю, как было волнительно быть первыми, поверить новому агентству, увидеть его потенциал. Я искренне верю, что мы будем продолжать развиваться и делать для вас крутые результаты", – сказала Марина Колесникова. Она также поблагодарила новых клиентов и пожелала всем, а также партнерам и своей команде AMS новых звездных достижений и счастья.

Чтобы поздравить AMS agency с 5-летием в Киев приехали гости с разных городов Украины. Видеопоздравления звучали от клиентов и партнеров из Узбекистана и Казахстана.

Поздравить AMS agency приехали гости из разных городов Украины.

За 5 лет работы AMS agency клиентами агентства стали почти 110 компаний из Украины, Молдовы, Узбекистана и Швейцарии. А количество сотрудников выросло в 10 раз. Сегодня в AMS agency работают 50 крутых специалистов.

"Больше всего меня вдохновляет то, что рядом находятся люди, которые так же горят темой digital, как и я, и готовы с сияющими глазами изучать новое, экспериментировать, брать смелые задачи и реализовывать крутые проекты. С такой командой можно все!" – отметила Марина Колесникова.

В сентябре 2021 г. компания открыла свое представительство в Казахстане и уже получила первого клиента в этой стране. В планах агентства на следующий год – выход на рынок еще одной страны..