Абсолютное большинство украинцев согласны на прекращение огня только при гарантиях безопасности: результаты опроса

Украинцы категорически против переговоров США и РФ по окончании войны без Киева. Подавляющее большинство считает, что Украина должна согласиться на прекращение огня только при предоставлении ей гарантий безопасности.

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Такие результаты показало исследование социологической группы "Рейтинг". Опрос проводился 20-21 февраля методом телефонного интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Так, согласно результатам, 91% украинцев категорически не воспринимают переговоры США и России по прекращению войны без участия Украины. Они уверены, что нормализация отношений между Киевом и Москвой вредит как Украине, так и Европейскому Союзу.

При этом значительная часть украинцев, а это 64%, поддерживают прямые переговоры Украины с РФ. И этот показатель растет в динамике.

В то же время, абсолютное большинство опрошенных – 81% – считают реальным путь окончания войны через поиск компромиссного решения на переговорах с привлечением других стран.

Однако,согласиться на прекращение огня Украина должна только при условии предоставления гарантий безопасности. Так считает подавляющее большинство украинцев – 83%.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.

Всего было опрошено 1200 респондентов. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.

Погрешность составляет менее 2,8%.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным опроса КМИС, большинство украинцев одобряют деятельность Владимира Зеленского как президента и считают его настоящим патриотом. Социологи отметили, что поддержка президента выросла по сравнению с предыдущими опросами.

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