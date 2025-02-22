Абсолютное большинство украинцев согласны на прекращение огня только при гарантиях безопасности: результаты опроса
Украинцы категорически против переговоров США и РФ по окончании войны без Киева. Подавляющее большинство считает, что Украина должна согласиться на прекращение огня только при предоставлении ей гарантий безопасности.
Такие результаты показало исследование социологической группы "Рейтинг". Опрос проводился 20-21 февраля методом телефонного интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.
Так, согласно результатам, 91% украинцев категорически не воспринимают переговоры США и России по прекращению войны без участия Украины. Они уверены, что нормализация отношений между Киевом и Москвой вредит как Украине, так и Европейскому Союзу.
При этом значительная часть украинцев, а это 64%, поддерживают прямые переговоры Украины с РФ. И этот показатель растет в динамике.
В то же время, абсолютное большинство опрошенных – 81% – считают реальным путь окончания войны через поиск компромиссного решения на переговорах с привлечением других стран.
Однако,согласиться на прекращение огня Украина должна только при условии предоставления гарантий безопасности. Так считает подавляющее большинство украинцев – 83%.
Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.
Всего было опрошено 1200 респондентов. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.
Погрешность составляет менее 2,8%.
Как сообщал OBOZ.UA, по данным опроса КМИС, большинство украинцев одобряют деятельность Владимира Зеленского как президента и считают его настоящим патриотом. Социологи отметили, что поддержка президента выросла по сравнению с предыдущими опросами.
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