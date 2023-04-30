'А Генштаб в курсе?' Председатель Ивано-Франковской ОВА заявила о начале контрнаступления и удалила сообщение

Глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук опубликовала в своем Facebook пост о якобы начале контрнаступления ВСУ. Чиновница выдала, что о военной операции якобы сообщил Генеральный штаб.

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Спустя некоторое время пост был удален, однако в сети возмутились, что глава ОВА распространяет фейки. Скриншот поста Онищук опубликовали пользователи Twitter (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Глава ОВА утверждала, что "Генеральный штаб сообщил о начале контрнаступления". Также скриншот поста чиновницы свидетельствует о том, что к фейковому сообщению она прикрепила видео с боевыми действиями.

Не удивительно, что желание чиновницы похайпиться на важной для всей страны теме вызвало в сети волну возмущений. Главу ОВУ упрекнули, что Генштаб вряд ли будет сообщать в социальных сетях о начале контрнаступательной операции.

"Никто вам такого не скажет прямо…Задолбали этим хайпом на контрнаступлении", – ответили на пост чиновницы пользователи соцсети.

Также пользователи Twitter выяснили, что Онищук, вероятно, распространила фейк из одного анонимного Telegram-канала. Чиновницу потролили, что, вероятно, даже Генштаб не в курсе о начале контрнаступления, в то время, как она уже сообщила об этом.

Не удивительно, что фейк пропал со страницы главы ОВА. Однако спустя почти сутки Онищук никак не прокомментировала, почему решила распространить фейковую новость.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о том, на каком сейчас этапе подготовка к контрнаступлению ВСУ. По его словам, в глобальном смысле Украина уже к этому готова. Он заявил, что украинские силы для начала контратаки ждут благоприятных погодных условий и решения командования.

Напомним, Резников надеется, что начало контрнаступления Вооруженных сил Украины станет неожиданным даже для украинцев. По его словам, смысл военной операции заключается в том, что о ней никто не должен знать.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что во время контрнаступления Вооруженным силам Украины удастся нанести поражение российской оккупационной армии. Также глава государства подчеркнул, что украинская армия может вернуть временно оккупированный Крым.

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