Скажите, а что дает право украинцам так пренебрежительно относиться к индийским вакцинам? У нас фармацевтическая промышленность сильно лучше? Мы могли сделать эту вакцину на своих заводах?

Как там разработка украинской вакцины, кстати, поживает, которую с очередным патриотизмом анонсировали год назад?

Еще и китайская нам не подходит! Пусть эта деградирующая азиатская страна сама себе эту вакцину колет, а не поставляет в одно из величайших государств современности?

Ребята, да мы картошку в Израиле покупаем, а понтов, как будто каждый день космические корабли в новую галактику запускаем.