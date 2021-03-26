Скажіть, а що дає право українцям так зневажливо ставитися до індійських вакцин? У нас фармацевтична промисловість сильно краще? Ми могли зробити цю вакцину на своїх заводах?

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Как там разработка украинской вакцины, кстати, поживает, которую с очередным патриотизмом анонсировали год назад?

Еще и китайская нам не подходит! Пусть эта деградирующая азиатская страна сама себе эту вакцину колет, а не поставляет в одно из величайших государств современности?

Ребята, да мы картошку в Израиле покупаем, а понтов, как будто каждый день космические корабли в новую галактику запускаем.