9 ликвидированных и 17 раненых: под Бахмутом украинские пограничники отбили три вражеских атаки

Украинские защитники продолжают прореживать ряды российских оккупационных войск. Захватчики несут масштабные потери как среди техники, так и среди личного состава.

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Под Бахмутом в Донецкой области украинские пограничники отбили три вражеских атаки. Об этом сообщила пресс-служба ГНСУ.

Бои между оккупантами и защитниками Украины шли в промышленной зоне одного из предприятий. Пограничники отбивали атаки оккупантов из стрелкового оружия и гранат, а огонь минометчиков не позволил захватчикам подтягивать резервы.

Работала по противнику и пограничная аэроразведка, корректировавшая огонь артиллерии ВСУ по оккупантам.

В результате были ликвидированы 9 оккупантов, еще 17 захватчиков получили ранения.

Напомним, защитники Украины также зрелищно уничтожили российскую бронетехнику возле Угледара Донецкой области. Танки Т-80БВ и Т-72Б3 "сняли шляпы" перед ВСУ посреди украинского поля.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– артиллеристы 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола уничтожили очередной российский ЗРК "Бук-М3" на Запорожском направлении;

– артиллеристы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады четкими попаданиями на одном из важных оперативных направлений уничтожили одну вражескую боевую машину пехоты и КамАЗ оккупантов.

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