Блог | Александр Коваленко: 9 лет борьбы за существование

Групі "Інформаційний спротив" (ІС) сьогодні рівно 9 років...

Видео дня

Ми не беремося судити, багато це, чи мало, як зазвичай роблять люди, які відзначають ту чи іншу дату... але зазначу, що за цей термін спливло дуже багато подій.

Доля нашої спільноти іноді виписувала такі кульбіти та "поворити", що іноді здавалось, що ну ось... вже все й ми потрапили під непохитний каток невідвортності. Але, ні... ми завжди підіймалися, приводили себе до тями й досі працездатні та дієві... Принаймні, наші вороги такого "подарунку" у осяжному майбутньому явно не дочекаються...

Взагалі, поява та подальша наша діяльність нерозривно пов'язана із тим, чим живуть наша країна та народ протягом останніх 9-и років... боротьбою за власне існування, прагненням самостійно вирішувати, як нам жити, що робити і взагалі - куди йти...

Мабуть, це було неможливо, якби ці принципи, свого часу, не заклав у фундамент та основу нашої групи її засновник та "батько" - Дмитро Тимчук. Його передчасна смерть, безперечно, була самим великим та найчутливішим ударом по нам всім, хто став поряд з ним у ті весняні місяці 2014-го року... коли ворог нахабно "сунувся" у багатьох напрямках - від півострова Крим, до інформаційної сфери. Було дуже боляче й гірко... Але заради пам'яті Дмитра, тієї справи, якою він займався значну частину свого життя, ми знайшли у собі сили та здатність не розвалитися, піднятися, витримати цей удар... й продовжити далі...

Свою 9-у річницю наша група зустрічає, як й вся країна, мабуть, у найдоленосніший момент свого життя - у розпалі боротьби за своє існування. Що можливо сказати у такий момент, лише одне - ми не опустимо руки, не здамося... ні при яких умовах. Дмитро точно б цього не зробив...