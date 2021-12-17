75% украинцев поддержали идею проведения досрочных выборов в Раду – опрос

Большинство украинцев считают, что государство нуждается в перезагрузке власти и проведении внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Такую идею поддержали 76% граждан.

Опрос с помощью платформы Liberty Report был проведен в пятницу, 17 декабря, в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция ток-шоу велась на YouTube-канале Shuster online (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Ведущий программы поставил присутствующим в студии украинцам такой вопрос: "Нужны ли досрочные парламентские выборы в Украине?". Так, 76% гостей шоу дали ответ "да". В то же время, 24% украинцев не поддержали такую идею.

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Напомним: с помощью Liberty Report в студии также провели опрос относительно президентству Владимира Зеленского. Его результаты показали, что большинство украинцев считают, что абсолютная власть в руках политика является угрозой демократии. Такое убеждение выразили 63% граждан Украины. Остальные опрошенные считают, что это шанс для Украины.

Отметим, эфир программы "Свобода слова Савика Шустера" 17 декабря посвящен третьему году президентства Зеленскоого. Также гости студии обсудят, как изменилась страна за это время, готово ли государство к стабильному прохождению зимнего периода и вероятные зарплаты депутатов украинского парламента в "конвертах".

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно результатам нового социального опроса, почти половина украинцев считают деятельность действующей власти в государстве имитацией. В то же время 45,2% граждан полагают, что она почти ничем не отличается от предыдущей власти.